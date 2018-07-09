İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU



“Saz mı Caz mı” şarkısıyla müzik listelerine üst sıralardan giriş yapan Çağla, 14 Ağustos’ta Türkiye’de ilk konserini verecek olan dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile pişti oldu!



Sinan Akçıl’la düet yaptığı “Pardon” şarkısından 2 yıl sonra “Saz mı Caz mı” cover’ıyla sevenlerinin karşısına çıkan Çağla, imaj fotoğrafları için seçtiği elbiseyle dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa pişti oldu. Genç şarkıcı, single’ı için ünlü yıldızların tercih ettiği Avustralyalı giyim markası Zimmermann’dan çiçekli bir elbiseyle objektif karşısına geçti. Aynı elbiseyi daha önce İngiliz popçu Dua Lipa da giymişti. Sidney’de düzenlenen bir doğum günü partisine bu tasarımla katılan seksi yıldız, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaşmış ve o kare 1 milyonu aşkın beğeni almıştı.