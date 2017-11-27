'Diriliş Ertuğrul'un setinde yangın çıktı!

Tekden Film'den yapılan açıklamaya göre, dizinin Riva'daki platosunda, kostümlerin bulunduğu konteynerlerde, 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şirket çalışanları güvenlik kameralarından fark ederek, yangına müdahale etti. Bu sırada set çalışanlarının ihbarı üzerine platoya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Beykoz İtfaiye Şefliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla bazı kostümler kullanılamaz hale geldi. Dizinin çekimlerine yangın nedeniyle bir süre ara verildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bir aksama olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.