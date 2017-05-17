Dijital Dünya Bu Yıl 5. Kez En’lerini Seçti!

Türkiye Yılın Defilesine Tanık Oldu!

Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels ve Kırmızı Türk Spikerler Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, “Türkiye’nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 5.Dijital Dünyanın Enleri” Ödül Töreni, Türkiye’nin önde gelen şarkıcıları, fenomenleri ve mankenlerinin bulunduğu karma defilesi ve Evos Angels tarafından altı yıldır aralıksız gerçekleştirilen “Yıldızlar Geçidi”ne 11 Mayıs 2017 Perşembe tarihinde Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak ve Cengizhan Kaya’nın ev sahipliğinde Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn’da sahne oldu.

5.Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye’nin ilk 4.cü sırasına giren ve halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene 55 farklı kategoride ödül verdi. Dijital Dünyanın En’leri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak ve Cengizhan Kaya tarafından düzenlenen www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni Best Model of Turkey güzeli - Oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve 360 TV ana haber spikeri Gökay Kalaycıoğlu ’nun sunumuyla gerçekleşti.

Türkiye’nin en ses getirecek defilesi 4 Modacı ve 30 Tescilli Model ile Gerçekleşti!

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en büyük karma defilelerine imza atan Evo’s Angels Dijital Dergisi, bu sene de dört modacı ve Gurur Aydoğan, ünlü şarkıcı Ferman Toprak, müzisyen Elif Kaya, ünlü model Şenol İpek, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Can Tosun, 5 internet fenomeninin baş mankenliğinde otuz tescilli model ile Türkiye’nin en ses getiren defilesine imza attı. Koreografisini büyük bir titizlikle hazırlayan ünlü koreografist Asil Çağıl tarafından defilede modeller yaklaşık 3 aylık özenle hazırlanan kreasyonlarla defilede yerlerini aldı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu ve GSA Film Yapımcılık tarafından koordine edildi.

Yılın defilesine imza atacak tasarımcılar; Hassan Özay, Verden Für kürk deri, Aylin Yılmaz ve Misura Fit’ in kreasyonları gecede sergilendi. 30 tescilli modelin yer aldığı bu defile şuandan itibaren sosyal medya’da fenomen hale gelmiş durumda.

KırmızıTürk – Spiker Dünyası Türkiye’de İlk Defa Spikerleri Ödüllendiren Platform

KırmızıTürk – spiker dünyasının temel amaçlarından birisi her yıl Özellikle haber spikerlerini detaylı bir şekilde ödüllendirerek spikerlik ve sunuculuk mesleğine farkındalığı artırmak bu anlamda salt ana kategoriler değil farklı kategorilerde spikerliğe dair en iyiler ödüllendiriliyor. KırmızıTürk Spiker dünyasının spikerlik ve sunuculuğa dair çeşitli farkındalık projeleri devam ediyor.

YILIN EN İYİ HAFTA İÇİN SABAH SPİKERİ - ÖZLEM SARIKAYA/ NTV

..Bu yıl en çok izlenen haber kuşaklarından birisi olan Hafta içi sabah spikeri olarak Ntv’den Özlem Sarıkaya en iyi ödülünü aldı.

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ - BUSE BİÇER / HABERTÜRK

En iyi kadın haber spikeri kategorisinde ödül bu yılın en başarılı ismi HaberTürk’ten Buse Biçer oldu. Buse Biçer geceye şıklığı ile de damga vurdu.

YILIN EN İYİ MEDYA DANIŞMANI - KONCA KUMKUM

Son dönemin en başarılı medya danışmanlarından Konca Kumkum Dijital dünyanın enleri ödül töreninde de en iyi danışman ödülünü kazandı.

YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU - ZAHİDE YETİŞ

Ekranların artık efsane sunucusu haline gelen gündüz kuşağının en başarılı programcısı Zahide Yetiş En iyi kadın sunucu olarak ödülünü kazandı.

YILIN EN İYİ FANTAZİ ERKEK SANATÇISI - FERMAN TOPRAK/ HAYATI TESBİH YAPMIŞIM

Geçtiğimiz yılın hit şarkısı Hayatı Tesbih Yapmışım ile büyük çıkış yakalayan Ferman Toprak gecedeki en iyilerden birisiydi.

YILIN SPOR ADAMI – TURGAY KIRAN

Spor dünyasının duayen ismi Turgay Kıran yılın en iyi spor adamı ödülünü kazandı.

YILIN EN İYİ ŞİFALI TAŞLAR VE BİOENERJİ UZMANI - BELGİN DAL

Şifalı taşlar kitabının yazarı Belgin Dal ses getirmeye devam ediyor. Belgin Dal yakın zamanda Başkent Ödülleri töreninde ödül kazandıktan sonra şimdi de Dijital Dünyanın Enlerinde en iyi seçildi.

YILIN EN İYİ KÜLTÜR SANAT GAZETECİSİ - FUNDA KARAYEL / SABAH GAZETESİ

Funda Karayel son dönemin en başarılı gazetecilerinden Funda Karayel En iyi Kültür Sanat Gazetecisi seçildi.

YILIN EN İYİ YÖNETMENİ – HAMDİ ALKAN

Hamdi Alkan yıllarca yaptığı Show programının ardından şimdilerde yönetmenlikteki başarısıyla ses getirmeye devam ediyor.

YILIN EN İYİ SPOR SPİKERİ - SETENAY CANKAT / ASPOR

Setenay Cankat haberden spora geçtikten sonra spor spikerliğindeki başarısıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Setenay Cankat yılın en iyi spor spikeri seçildi.

YILIN EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI – ROBER HATEMO / GİDEN CANDAN GİDİYOR

Müzik dünyasının başarılı ismi Rober Hatemo yılın en iyi sanatçısı ödülünü kazandı.

YILIN EN İYİ SLOW MÜZİK SES SANATÇISI - İLYAS YALÇINTAŞ/ İÇİMDEKİ DUMAN

İçimdeki Duman şarkısı ile ses getiren İlyas Yalçıntaş çıkışını ödüllerle tescilliyor.

DİJİTAL DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI – ÇAĞATAY AKMAN / GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK

İnternetin ses getiren ismi Çağatay Akman muhteşem şarkısıyla en çok dinlenen şarkı ödülünü kazandı. Çağatay Akman sahneye çıktığında salondaki görüntüler en çok dinlenen şarkı olduğunun ispatı niteliğindeydi.

YILIN EN İYİ SAĞLIK PROGRAMI - MERAL KARADAĞ/ SAĞLIK MERKEZİ PROGRAMI

Ekranların en istikrarlı sağlık programcılarından Meral Karadağ 24’teki Sağlık Merkezi programı ile en iyi ödülü kazandı.

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU – YEŞİM SALKIM

Yeşim Salkım en iyi kadın oyuncu olarak ödülünü kazandı.

YILIN EN İYİ TURİZMCİSİ – NEVA ÇİLER ÇORBACI

Yılın Turizmcisi ödülünü sektörün başarılı ismi Neva Çiler Çorbacı kazandı. Neva Çiler Çorbacı şıklığıyla da dikkat çekti.

5. DİJİTAL DÜNYANIN ENLERİ SIRASIYLA ŞU İSİMLER OLDU:

1. YILIN EN İYİ DÜĞÜN DAVET FİRMASI - ALPARES DAVET / ÜZEYİR ŞAHİNOĞLU

2. YILIN EN İYİ TURİZMCİSİ – NEVA ÇİLER ÇORBACI

3. YILIN EN İYİ TİYATRO SANATÇISI – NİLGÜN BELGÜN / AŞK VE KOMEDİ GÖSTERİSİYLE

4. YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ – AHMET SELÇUK İLKAN / ben bir tek kadın sevdim ümit besen düet şiir

5. YILIN EN İYİ HAFTA İÇİN SABAH SPİKERİ - ÖZLEM SARIKAYA/ NTV

6. YILIN EN İYİ RADYO İLETİŞİM DANIŞMANI – HABİL CEYHAN

7. YILIN EN İYİ ŞEHİR OTELİ - MÖVENPİCK HOTEL İSTANBUL GOLDEN HORN/ AHMET ARSLAN

8. YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ - BUSE BİÇER / HABERTÜRK

9. YILIN EN İYİ MODELİ - ELİF ECE UZUN

10. YILIN EN İYİ EĞİTİM KURUMU - AYDAN GÖMÜGEN TUNCAY/ KARE ANAOKULU

11. YILIN EN İYİ OPTİK FİRMASI - ARMA OPTİK/ HİKMET DORUK

12. YILIN EN İYİ YATIRIM DANIŞMANLIK FİRMASI - BÜNYAMİN ALTUNELLİ/ KAREN ASA DANIŞMANLIK

13. YILIN EN İYİ GELİŞİM KAYDEDEN AVUKATI - NEZİROĞLU HUKUK/ AVUKAT YİĞİT YILDIZ

14. YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ - İSTANBUL DOWN SENDROMU DERNEĞİ /MUHAMMED TUNCAY

15. YILIN EN İYİ MEDYA DANIŞMANI - KONCA KUMKUM

16. YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ - MUAMMER KAPUCUOĞLU/ KLASS MAGAZİN

17. YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU - ZAHİDE YETİŞ

18. YILIN EN İYİ AKTÜEL MAGAZİN PROGRAMI – SÖYLEMEZSEM OLMAZ BEYAZ TV

19. YILIN EN İYİ FANTAZİ KADIN SANATÇISI - TUĞÇE TAYFUR / EMMOĞLU ŞARKISI

20. YILIN EN İYİ FANTAZİ ERKEK SANATÇISI - FERMAN TOPRAK/ HAYATI TESBİH YAPMIŞIM

21. YILIN EN İYİ MAGAZİN KÖŞE YAZARI - C.KAAN ŞİMŞEK / MİLLİYET CADDE KÖŞE YAZARI

22. YILIN SPOR ADAMI – TURGAY KIRAN

23. YILIN EN İYİ İNTERAKTİF FİKİR YÖNETİCİSİ - MURAT ROBERTO ÖZDEMİR / DERMAMED

24. YILIN EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI - TUĞÇE IŞINSU

25. YILIN EN İYİ ŞİFALI TAŞLAR VE BİOENERJİ UZMANI - BELGİN DAL

26. YILIN EN İYİ OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ HEKİMİ - DR. KERİM GÜZEL

27. YILIN EN İYİ SAÇ EKİM UZMANI - EMİNE YALÇIN KARABAŞ / ESTEPOL

28. YILIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ - ESTEPALACE / FERHAT & NAGİHAN AKBAŞ

29. YILIN EN İYİ RUHSAL GELİŞİM UZMANI – SABA DENİZ UZUN

30. YILIN EN İYİ KÜLTÜR SANAT GAZETECİSİ - FUNDA KARAYEL / SABAH GAZETESİ

31. YILIN EN İYİ YÖNETMENİ – HAMDİ ALKAN

32. YILIN EN İYİ GENÇ ERKEK OYUNCUSU - ANIL TETİK

33. YILIN EN İYİ GENÇ KADIN OYUNCUSU – ZEYNEP KORKMAZ

34. YILIN EN İYİ SİYASETÇİSİ – ABDULLAH BAŞCI

35. YILIN EN İYİ SPOR SPİKERİ - SETENAY CANKAT / ASPOR

36. YILIN EN İYİ MÜZİK PROGRAMI - DREAM TÜRK TV / CAFE POP PROGRAMI

37. YILIN EN İYİ ŞARKISI - BETÜL DEMİR & EMİRHAN CENGİZ / HACI YATMAZ

38. YILIN EN İYİ RÖPORTAJI - ÖMÜR SABUNCUOĞLU / IRINA SHAYK RÖPORTAJI

39. YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI – PAZAR SÜRPRİZİ / SHOW TV

40. YILIN EN İYİ ARANJÖRÜ – ERDEM KINAY

41. YILIN EN İYİ FEAT ŞARKISI- MERT CİHAN / MASUM DEĞİLİZ

42. YILIN EN İYİ KADIN ŞARKICISI - TUĞBA YURT/ GÜÇ BENDE ARTIK

43. YILIN EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI – ROBER HATEMO / GİDEN CANDAN GİDİYOR

44. YILIN EN İYİ SLOW MÜZİK SES SANATÇISI - İLYAS YALÇINTAŞ/ İÇİMDEKİ DUMAN

45. DİJİTAL DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI – ÇAĞATAY AKMAN / GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK

46. YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKISI – NİLAY DORSA – VAY BE

47. YILIN EN İYİ POP FANTAZİ ŞARKICISI – REYHAN CANSU / KADEHİNDE ZEHİR OLSA

48. TÜRKİYE'YE KATKILARINDAN DOLAYI - LOBIN TURKEY/ FAHRİ USTAOĞLU

49. YILIN EN İYİ GENÇ KOMEDİ OYUNCUSU – BURAK AYDIN

50. YILIN EN İYİ SAĞLIK PROGRAMI - MERAL KARADAĞ/ SAĞLIK MERKEZİ PROGRAMI

51. YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU – YEŞİM SALKIM

52. YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU – BARIŞ KILIÇ

53. YILIN EN İYİ BAYAN GİYİM E- TİCARET SİTESİ - JADORE GİYİM/ BERAT KAYIŞKAN

54. YILIN EN İYİ İÇ MİMARI - AHMET GÜNEŞ

55. YILIN EN İYİ ZEKA OYUNCAKLARI E-TİCARET SİTESİ - egitimoyuncaklari.com

Verden Fur Defilesi

Verden Für & Deri 'nin birbirinden seçkin tasarımlarını, Türkiye'nin önde gelen tescilli mankenleri taşıdı

Misura Fit defilesi

Misura Fit'in birbirinden seçkin tasarımlarını, Türkiye'nin önde gelen tescilli mankenleri taşıdı.

Hassan Özay Defilesi

Hassan Özay'ın birbirinden seçkin tasarımlarını, Türkiye'nin önde gelen tescilli mankenleri, sosyal medya fenomenleri ve Türkiyenin önde gelen şarkıcıları taşıdı.

Aylin Yılmaz Defilesi

Aylin Yılmaz'ın birbirinden seçkin tasarımlarını, Türkiye'nin önde gelen tescilli mankenleri taşıdı.