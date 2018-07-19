"Devlet Down Sendromlu çocukların eğitimini kolaylaştırmalı"

Özel hayatından toplumsal konulara kadar müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun birçok sorusuna yanıt veren Özgün, ‘’ Bu haksız rekabet aslında hepimizin en büyük sorunu. Zamanında bandrollerle uğraşıyorduk şimdi izlenme oranlarıyla. Bir algı operasyonu yaratılıyor ve bunun içinde başarılı olan işlerde arada kaynıyor. Adını bile duyuramayan yüzlerce müzisyene yazık oluyor. '' açıklamasyla müzik piyasasındaki adaletsizliğe vurgu yaptı.

‘’ÖZEL OKULLARIN KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ LAZIM’’

Down Sendromlu oğlunun bir özel okul tarafından kırıcı üslupla rededilmesiyle ilgili Özgün, '' Bu olayı dillendirme sebebimiz; özel okulların kendilerine çeki düzen vermesi gerekliliğidir. Ekonomik düzeyi iyi olmayan, bilinçsiz olan o kadar çok aile var ki, onlara örnek olmak, fayda sağlamak için açıklamalar yapmak istedik.Eğitimin desteklenip tamamen ücretsiz olması gerekiyor. Kurum sayısı da az. Biz her gün Şişli’ye gidip geliyoruz. İmkanı olmayan aileleri de düşünmek gerekiyor. Devlet bunu kolaylaştırmalı, bu aileleri bulup eğitimi sağlayıp, o çocukları topluma kazandırmalı.'' açıklamalarını yaptı.

‘’İDAM ÇÖZÜM DEĞİL, MÜKAFAT! ÇÖZÜM EĞİTİMDE’’