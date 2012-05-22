Deniz Seki'ye hapis cezası

İSTANBUL
Özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcı Deniz Seki'yi ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
AA
Son Güncelleme: 22.05.2012 08:31
Şarkıcı Deniz Seki, ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şarkıcı Deniz Seki, ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İSTANBUL
Özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcı Deniz Seki'yi ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
AA