Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94815
ALTIN
247.746
DOLAR
6.4051
STERLİN
8.4285
EURO
7.5010
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı...
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
SpaceX Ay'a Japon milyarderi götürecek
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli cihazlara sahip değil
İşitme engellilerin yüzde 90'ı gerekli...
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov

Demet, mutluluklar diledi…

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız

Demet, mutluluklar diledi…

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız

18 Eylül 2018 Salı 17:15
0 Okunma
Demet, mutluluklar diledi…

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU


Geçtiğimiz hafta olaylı bir şekilde Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, önceki akşam Kayseri'de düğünde sahne aldı... Ara vermeden işine, gücüne sarılan Demet Akalın, 'Evli, mutlu, çocuklu' şarkısını genç çift için seslendirdi....

Kayseri'nin önde gelen firmalarından Akansu Group yönetim kurulu üyesi Ahmet Akansu ve eşi Müge hanımın Flamingo Deluxe adlı mekanda gerçekleşen düğün töreninde sahne alan Demet Akalın, gelin ve damadı sahneye davet etti. Genç çiftle sahnede uzun süre birlikte dans edip eğlenen şarkıcının neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Sahnede kendisine eşlik eden genç çifte, "Çok güzel bir çiftsiniz ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. Sahnede pozitif morali ile düğündeki konukları coşturan Akalın, 'Evli, mutlu, çocuklu' şarkısını ise; genç çift için seslendirdi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!
BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!
Ünlülerden mesaj var!
Ünlülerden mesaj var!
Münür Yıldız’dan üçüncü single
Münür Yıldız’dan üçüncü single
Tümur Acar ustalarla başrolde
Tümur Acar ustalarla başrolde
“MİLLETVEKİLİ OLSAYDIM ERDOĞAN GİBİ OLURDUM”
“MİLLETVEKİLİ OLSAYDIM ERDOĞAN GİBİ OLURDUM”
Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor
Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor
Yeni trend Rabia saçı
Yeni trend Rabia saçı
Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor
Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor
TUĞBA TUTUĞ'DAN AŞK ÇAĞRISI
TUĞBA TUTUĞ'DAN AŞK ÇAĞRISI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ