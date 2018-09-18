Demet, mutluluklar diledi…

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU



Geçtiğimiz hafta olaylı bir şekilde Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, önceki akşam Kayseri'de düğünde sahne aldı... Ara vermeden işine, gücüne sarılan Demet Akalın, 'Evli, mutlu, çocuklu' şarkısını genç çift için seslendirdi....



Kayseri'nin önde gelen firmalarından Akansu Group yönetim kurulu üyesi Ahmet Akansu ve eşi Müge hanımın Flamingo Deluxe adlı mekanda gerçekleşen düğün töreninde sahne alan Demet Akalın, gelin ve damadı sahneye davet etti. Genç çiftle sahnede uzun süre birlikte dans edip eğlenen şarkıcının neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Sahnede kendisine eşlik eden genç çifte, "Çok güzel bir çiftsiniz ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. Sahnede pozitif morali ile düğündeki konukları coşturan Akalın, 'Evli, mutlu, çocuklu' şarkısını ise; genç çift için seslendirdi.