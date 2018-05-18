Defne Samyeli'nin Eşi Olacak

Zeynep Günay Tan ile Deniz Koloş’un yönetmen koltuğuna oturduğu Star TV’nin cuma akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna Defne Samyeli, Siren karakteriyle geçen haftalarda konuk olmuş ve senaryo gereği de yurtdışına gitmişti.

Deniz Akçay’ın kaleme aldığı diziye Defne Samyeli'nin canlandırdığı Siren karakterinin eşi olarak Doğaç rolüne 'Kardeş Payı' dizisinde fenomen olan yakışıklı oyuncu Kadir Polatçı, hayat verecek.

İstanbullu Gelin, her cuma saat 20.00'de Star'da.