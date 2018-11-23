Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92861
ALTIN
208.119
DOLAR
5.2770
STERLİN
6.8042
EURO
6.0231
Çocukluk fotoğrafını ilk kez paylaştı
Çocukluk fotoğrafını ilk kez paylaştı
FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
"6 ay içinde hayvan ithalatımız olmayacak"
"6 ay içinde hayvan ithalatımız...
Beşiktaş çıkış arıyor
Beşiktaş çıkış arıyor
Formula 1'de son durak Abu Dabi
Formula 1'de son durak Abu...

Çocukluk fotoğrafını ilk kez paylaştı

“Bilet satamadıktan sonra 100 milyon dinlenmenin ne anlamı var?”

Çocukluk fotoğrafını ilk kez paylaştı

“Bilet satamadıktan sonra 100 milyon dinlenmenin ne anlamı var?”

23 Kasım 2018 Cuma 11:32
0 Okunma
Çocukluk fotoğrafını ilk kez paylaştı

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Genç şarkıcı Anıl Durmuş, müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu. Anıl Durmuş röportajda ilk kez çocukluk fotoğrafını da paylaştı, çocukluk fotoğrafı yüzlerce beğeni aldı. 

“Ekolüm Sezen Aksu”

Müzik yeteneğini 12 yaşında keşfeden genç şarkıcı Durmuş, ekol olarak Sezen Aksu’yu ilan etti. Durmuş, “Sezen Aksu şarkısı söylemek isterdim. Türkiye’nin görüp görebileceği en büyük ekoldür kendisi. Şarkılarını söylerken kendimden geçiyorum.” dedi. Genç şarkıcı, “Mabel Matiz, Fikri Karayel, Buray ve Kalben gibi genç müzisyenleri beğeniyorum” açıklamasını yaptıktan sonra müzik piyasasındaki en büyük sorunun tek tiplilik olduğunu belirtti.

“Bilet satamadıktan sonra 100 milyon dinlenmenin ne anlamı var?” 

“Müzik benim için duygudur, besin kaynağıdır.” diyen Anıl Durmuş müzik piyasasındaki sahte tık ve playback sahne tartışmalarıyla ilgili “Sahte tık olaylarını ben anlamıyorum ve anlamak istemiyorum. Bunun konser ayağı var, bilet satamazsan 100 milyon dinlenmenin önemi yok. Hayatımda bir kez playback sahne yaptım, ben yapmayı tercih etmiyorum, yapana da saygım var.” açıklamasını yaptı. 

“Şarkımı ilk taksicilere dinletirim”

Bir takipçisinin “Şarkısını ilk kime dinletiyor?” sorusu üzerine Durmuş, “Şarkılarımı ilk önce benim beğenmem lazım, sonrasında güvendiğim insanların. Genellikle tanımadığım insanlara da dinletirim. Mesela taksicilere şarkılarımı dinletmeyi çok severim. Halkın gözü taksicilerdir. Bazen öyle bir yorum yapar ki müzikten anlamasa bile doğru çıkar. Bakamadığım yerden bakıyor ve gözümü açabiliyorlar.” yanıtını verdi. 

“Güvensiz bir ilişki sevgisiz ilişkiden daha kötüdür.” diyen Anıl Durmuş hayatta olmazsa olmaz 3 şeyi müzik,spor, aşk olarak sıraladı. Anıl Durmuş “Özel bir yeteneğim olsa karşımdakinin beynini okumak isterdim.”açıklamasını yaptı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Anıl DurmuşÇocukluk Fotoğrafını Ilk Kez PaylaştıHakan Kanburoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uğurkan Erez’e Sor
Uğurkan Erez’e Sor
‘Ferhat Şirin’ Avrupa podyumlarına doğru yürüyor
‘Ferhat Şirin’ Avrupa podyumlarına doğru yürüyor
Kemal Başar’dan, Kemalin Şarkıları-Tam Zamanlı Aşk albümü
Kemal Başar’dan, Kemalin Şarkıları-Tam Zamanlı Aşk albümü
Hadise’den sonra Belçika’dan Yeni Transfer Tansu Gencer
Hadise’den sonra Belçika’dan Yeni Transfer Tansu Gencer
Yeni şarkı yeni imaj
Yeni şarkı yeni imaj
İzmirli Pınar, Dünya Kraliçesi seçildi...
İzmirli Pınar, Dünya Kraliçesi seçildi...
Neşe Karaböcek fırtınası
Neşe Karaböcek fırtınası
Ustalar gönderme Nil’in Erosu
Ustalar gönderme Nil’in Erosu
Ersan ve Eli’nin Oyun İmtihanı 
Ersan ve Eli’nin Oyun İmtihanı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ