Çocuk korosu ile sahneye çıktı

Berdan Mardini önce Bodrum'da sahneye çıktı ardından Florya'da bir düğünde sahne alan ünlü sanatçı çocuklarla birlikte sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi.

Çocuklar bizim geleceğimiz diyen Mardini, "Allah'a çok şükür üç günde üç konser verdik. Çalışan demir ışıldar. Çocuklarla sahneye çıkmakta değişik bir tecrübe oldu" dedi.

Çocuk korosu ile sahneye çıkan Berdan Mardini ertesi günde Samsun'da başka bir düğüne katıldı.

Berdan Mardini, "Sağolsunlar düğünlerin vazgeçilmez isimleri arasındayız. Her türlü şarkıyı seslendirdiğimiz için insanlar sahnemizde mutlu oluyorlar. İnsanların en mutlu gününe ortak olmak benim için ayrı bir keyif ' dedi. Düğünlerin vazgeçilmez ismi olan Mardini, konser maratonumuza devam edeceğini ve yeni albümünün çok yakında olduğunu dile getirdi.

Haber : Dilek Köroğlu





