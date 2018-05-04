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Çınara Müzik Dünyasına ‘Şşşt Şşşt’ Dedi

Genç pop yıldızı Çınara, yeni single’ını sevenleriyle buluşturdu. Yaz aylarının enerjisini yansıtan “Şşşt Şşşt”, Avrupa Müzik etiketiyle çıktı.

Çınara Müzik Dünyasına ‘Şşşt Şşşt’ Dedi

Genç pop yıldızı Çınara, yeni single’ını sevenleriyle buluşturdu. Yaz aylarının enerjisini yansıtan “Şşşt Şşşt”, Avrupa Müzik etiketiyle çıktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:21
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Çınara Müzik Dünyasına ‘Şşşt Şşşt’ Dedi

Kandıramazsın”, “Yazsın”, “Haddini Aştın” ve “Yanlış Adres” şarkılarıyla pop müziğin en sevilen isimleri arasına giren Çınara, yazı yepyeni bir single’la karşıladı. Güzel şarkıcı, “Şşşt Şşşt” adını verdiği single’ı  müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Filiz Eroğlu’na, Müziği Sezgi Erciyas Keskin’e ait olan, Aranjesini ise Tarık İster’in yaptığı şarkının mix & mastering Gökhan Erken yaptı.

KLİBİ DE ÇOK KONUŞULACAK

“Şşşt Şşşt” şarkısına hareketli bir de video klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Alişan Günay Yıldırım’ın oturduğu klipte Çınara, dans konusundaki tüm hünerlerini sergiledi. Ünlü şarkıcıya çekimlerde iki profesyonel dansçı da eşlik etti. Çınara, “Şşşt Şşşt” şarkısı kadar klibinin de çok ses getireceğinden emin: “Yeni şarkım bu yaza damgasını vuracak. ‘Şşşt Şşşt’ kısa zamanda halkın en sevilen şarkıların biri olacak.” dedi.
Klip tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yerini aldı.

Haber: Dilek Köroğlu

Önce Vatan Gazetesi

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KandıramazsınÇınaraŞşşt Şşşt
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