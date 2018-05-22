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ÇİÇERO’nun Oyuncu Kadrosu Açılandı

Dijital Sanatlar Yapımevi’nin yeni filmi ÇİÇERO’nun oyuncu kadrosu açıklandı. Serdar Akar’ın yönetmenliğinde önümüzdeki hafta  çekimlerine başlanacak filmde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik birbirlerine aşık iki casusu canlandıracak. 

ÇİÇERO’nun Oyuncu Kadrosu Açılandı

Dijital Sanatlar Yapımevi’nin yeni filmi ÇİÇERO’nun oyuncu kadrosu açıklandı. Serdar Akar’ın yönetmenliğinde önümüzdeki hafta  çekimlerine başlanacak filmde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik birbirlerine aşık iki casusu canlandıracak. 

22 Mayıs 2018 Salı 15:26
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ÇİÇERO’nun Oyuncu Kadrosu Açılandı

Projelerinde gerçek hayat hikayelerinin izini sürerek beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar Yapımevi, yüzyılın casusu olarak da bilinen Çiçero kod adlı İlyas Bazna’nın hayatını filme çekeceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 

Yönetmen Serdar Akar ve Çiçero rolünde izleyeceğimiz Erdal Beşikçoğlu’nun katılımıyla ilk teaser’ın gösterildiği toplantı sonrası çalışmalarına hız veren ekip, mayısın son haftası çekimleri başlayacak filmin tüm hazırlıklarını tamamladı. 

Son yılların başarılı ve yetenekli ismi Burcu Biricik, Erdal Beşikçioğlu ile başrolü oynarken ÇİÇERO’nun güçlü oyuncu kadrosunda; Ertan Saban,  Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Açelya Özcan ve çocuk oyuncu Mehmet Ezel Özgün yer alıyor. 

2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak görevli İlyas Bazna, Almanya için casusluk faaliyetlerine başlar. Almanlar, kendilerine altın değerinde bilgiler satan bu casusa ÇİÇERO kod adını verir. Bazna, savaşın kaderini değiştirir fakat T4 adı verilen uygulamayla Alman vatandaşı engelli çocuklar dahil her yaştan engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle  uyutulmalarına mani olamaz. 

Çarpıcı hikayesiyle şimdiden ilgi odağı olan ÇİÇERO, hakkında yüzlerce film ve belgesel çekilmesine rağmen Nazilerin kendi halkına da uygulamaktan çekinmediği tarihin neredeyse hiç anlatılmayan, üzeri örtülmüş yönünü, bir aşk hikayesini de merkeze alarak beyazperdeye aktarmaya hazırlanıyor. Ocak 2019’da vizyona girmesi planlanan filmin dağıtımını CGV Mars yapacak.  

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
ÇİÇERO’2. Dünya SavaşıBurcu BiricikErdal Beşikçioğlu
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