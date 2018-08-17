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CHP'den 'deprem' konusunda araştırma istemi

CHP, olası bir deprem için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP'den 'deprem' konusunda araştırma istemi

CHP, olası bir deprem için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:32
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CHP'den 'deprem' konusunda araştırma istemi

CHP, olası bir deprem için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'nin deprem riski taşıyan ülkeler arasında bulunduğu anımsatıldı.

Depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi, deprem bilincinin yerleştirilmesi, depreme karşı yapılarda güçlendirme yapılması gerektiği belirtilerek yaşanacak olası depremler karşısında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı konusunun "izaha muhtaç" olduğu ifade edildi. Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde ve Marmara Bölgesi'ndeki tüm yerleşimlerde deprem toplanma alanlarının durumu, ulaşım, sağlık hizmetleri, beslenme gibi yönlerden amacına uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Marmara Bölgesi'nde ama özellikle nüfus yoğunluğu açısından İstanbul'da yapıların depreme uygun hale getirilmesi için gerek mevzuat açısından gerekse pratik uygulama açısından neler yapılması gerektiğinin saptanmalıdır. Başta AFAD yasası olmak üzere etkili ve sürekli bir deprem ve acil durum yönetimi anlayışı için gereken mevzuat değişiklikleri hayata geçirilmelidir.

Marmara Bölgesi'nde bulunan belediyelerinin deprem ve acil durumlara ne ölçüde hazır olduklarının saptanması ve belediyelerin acil durumlara gerektiği gibi müdahale edebilmesi için mevzuatta ve pratik uygulamalarda neler yapılması gerektiği ortaya konulmalıdır." 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPDeprem
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