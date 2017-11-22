Cezmi Baskın’a Almaya’dan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

İSTANBUL- Usta oyuncu Cezmi Baskın, başrolünde yer aldığı “Murtaza” filmiyle Almanya'da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" kazandı.

Yönetmen Özgür Sevimli'nin aynı zamanda senaryosunu da yazdığı Murtaza filmi, bu yıl 66. sı düzenlenen International Mannheim-Heidelberg Film Festivali'ne katıldı. Oynadığı Murtaza karakteriyle daha önce katıldığı festivallerde de büyük beğeni toplayan usta oyuncu Cezmi Baskın, Almaya'da da büyük övgüler aldı ve ve "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ne layık görüldü.

Cezmi Baskın’ı bu anlamlı ve önemli ödül için tebrik ediyor, bize yaşattığı gurur için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haber: Elif Günay