Ceviz Ağacı filmiyle beyazperdede

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Mert Yavuzcan, kariyerinin ilk bağımsız filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun rol aldığı “Ceviz Ağacı” filmi, vizyondan önce ulusal ve uluslararası festivalleri dolaşacak.

Rol aldığı onlarca dizi ve sinema filmiyle seyircinin beğenisini kazanan Mert Yavuzcan, ilk kez bir bağımsız filmde oynadı. Yakışıklı oyuncu, Faysal Soysal’ın yönettiği “Ceviz Ağacı” filminde Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları’yla birlikte kamera karşısına geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen filmin çekimleri, Bolu'nun Göynük ilçesinde yapıldı.

AHMET ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Mert Yavuzcan, 4 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından çekimleri yapılan “Ceviz Ağacı” filminde ‘Ahmet’ karakterine hayat verdi. Başarılı oyuncu, rolünü şöyle anlattı: “Ahmet, Serdar Orçin’in canlandırdığı edebiyat öğretmeni Hayati karakterinin en yakın ve her daim yanında olan çocukluk arkadaşı. Ahmet, arkadaşının yaşadığı olaylar silsilesi içinde dönüşümüne şahitlik ediyor. Aynı zamanda kendi hayatında bazı hesaplaşmalar yaşıyor. Bu iç hesaplaşmalar sırasında da dost olmanın sınırlarını, ‘özgürlük’ ya da ‘ceza’ dediğimiz kavramları sorguluyor, bunların dönüşümlerini deneyimliyor.”

ÖNCE FESTİVALLERİ DOLAŞACAK

Mert Yavuzcan’ın “Bir edebiyat öğretmeninin hayata karşı tepkisizliğinin bedelsiz kalmaması üzerine bir film. Yaşamda neye müdahale edip sonuçlarına nasıl katlandığımızın muhakemesini yaşatan, doğa ve insanın bu tepkimelerde nasıl değişim gösterdiğini betimleyen bir film de diyebiliriz” şeklinde tanımladığı “Ceviz Ağacı”nın çekimleri tamamlandı. Çeşitli festivallerde gösterilecek filmin 2019’un sonbaharında vizyona girmesi planlanıyor.