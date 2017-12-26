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Cem Yılmaz, Zeki Müren'i canlandıracak

Cem Yılmaz’ın 5 Ocak’ta vizyona girecek ‘Arif V 216’ filmi Zeki Müren ile açılış yapacak

Cem Yılmaz, Zeki Müren'i canlandıracak

Cem Yılmaz’ın 5 Ocak’ta vizyona girecek ‘Arif V 216’ filmi Zeki Müren ile açılış yapacak

26 Aralık 2017 Salı 15:20
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Cem Yılmaz, Zeki Müren'i canlandıracak
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Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi Arif V 216, 5 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. Sinemaseverler birçok ünlü ismin rol aldığı film için şimdiden sabırsızlanıyor.

Cem Yılmaz filmde açılışı Zeki Müren ile yapacak. Usta komedyen Zeki Müren’i canlandıracak. Cem Yılmaz’ın kostümü iki haftada hazırlandı. (Posta)

Anahtar Kelimeler:
CemyılmazZekimürenArifv216Film2018Ocak
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