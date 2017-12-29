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Cem Yılmaz'ın ev hali sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın ağabeyi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla sosal medyayı salladı. Ünlü komedyenin baksırla org çaldığı fotoğraf binlerce yorum aldı.

Cem Yılmaz'ın ev hali sosyal medyayı salladı!

Cem Yılmaz'ın ağabeyi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla sosal medyayı salladı. Ünlü komedyenin baksırla org çaldığı fotoğraf binlerce yorum aldı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:43
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Cem Yılmaz'ın ev hali sosyal medyayı salladı!
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Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, ünlü komedyenin ev halini paylaştı. Baksırıyla orgun başına geçen ve müzik yapan Cem Yılmaz’ın bu görüntüsü, ağabey Can Yılmaz tarafından takipçileriyle paylaşıldı.

Can Yılmaz, Instagram'da yayınladığı kareye, "Cem günlük hayatın stresini atarken" notunu düştü. 

Şu aralar Arif V 216 filminin vizyonu için geri sayımda olan Cem Yılmaz bu defa çok ilginç bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

''KRAL ÇIPLAK''

Cem Yılmaz'ın fotoğrafının altına yorum yağarken en çok dikkat çeken yorumlardan biri 'Kral çıplak' oldu. (SuperHaber)

Son Güncelleme: 29.12.2017 18:48
Anahtar Kelimeler:
InstagramFotoğrafArifv216Cemyılmaz
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