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Candan Erçetin’den 10 Kasım Özel Konseri

Estergon Karagöz’ün haberi için tıklayınız...

Candan Erçetin’den 10 Kasım Özel Konseri

Estergon Karagöz’ün haberi için tıklayınız...

13 Kasım 2018 Salı 18:30
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Candan Erçetin’den 10 Kasım Özel Konseri

İSTANBUL / ESTERGON KARAGÖZ

Sevilen sanatçı Candan Erçetin,10 Kasım Atatürk’ü anma konseri kapsamında Bostancı Gösteri merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Yoğun bir ilginin gözlendiği konserde Candan Erçetin dünden bugüne en sevilen şarkıları ve 10 Kasım’a özel Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Konser boyunca muhteşem sahne performansıyla hayranlarından tam not alan güzel sanatçı bu özel günde Bostancı sahnesinde hayranlarımla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Candan Erçetin10 Kasım
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