Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
103826
ALTIN
163.596
DOLAR
3.9272
STERLİN
5.2096
EURO
4.6686
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
8. Boğaziçi Zirvesi başladı
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Bomba Egolar Gün Yüzüne Çıkıyor
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı
'e-kitap' dönemi
'e-kitap' dönemi

ÇAĞRI ÇITANAK EMİR ERİ OLDU

O3 medyanın yapımcılığını üstlendiği, Yağmur-Durul Taylan ve Burak Arlıel’in yönetmenliğini yaptığı Kanal D’de yayınlanan başarılı dizisi “Vatanım Sensin” e  emir olarak dahil olan Çağrı Çıtanak rolünün kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. 

ÇAĞRI ÇITANAK EMİR ERİ OLDU

O3 medyanın yapımcılığını üstlendiği, Yağmur-Durul Taylan ve Burak Arlıel’in yönetmenliğini yaptığı Kanal D’de yayınlanan başarılı dizisi “Vatanım Sensin” e  emir olarak dahil olan Çağrı Çıtanak rolünün kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. 

28 Kasım 2017 Salı 15:19
14 Okunma
ÇAĞRI ÇITANAK EMİR ERİ OLDU

Başarılı oyuncu Çağrı Çıtanak “ Tatlı İntikam” ve  “Ateşböceği” dizilerinde sergilediği performansından sonra Kanal D’nin sevilen dizisi “Vatanım Sensin” de komutan Cevdet’in emir eri “Spiro “ karakteri ile kamera karşısına geçti.  Rol aldığı dizilerde oynadığı karaktere başarıyla canlandıran oyuncu  “Vatanım Sensin” dizine dahil olmaktan dolayı çok heyacanlı olduğunu söyledi.   Rolüyle ilgili olarak “Spiro, askerliğe ve savaşa inanmayan, yapmaya mecbur edildiği şey yüzünden vicdan azabıyla yaşayan bir yunan askeri. Cevdet, onu son dakikada idamdan kurtarıp emir eri yapıyor.  Spiro, Cevdet’in karısının ve oğlunun başına gelenlerin en önemli şahidi bu arada. Önümüzdeki bölümler oldukça heyacan verici olacak” dedi.

Haber: Dilek Köroğlu

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.11.2017 15:22
Anahtar Kelimeler:
Kanal DVatanım SensinAteşböceğiTatlı IntikamÇağrı Çıtanak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusuf Tolga Ünker ile Fikriye Kesti dünya evine girdi
Yusuf Tolga Ünker ile Fikriye Kesti dünya evine girdi
Survivor All Star 2018'in kadrosuna Nihat Doğan ve Ümit Karan da dahil oldu.
Survivor All Star 2018'in kadrosuna Nihat Doğan ve Ümit Karan da dahil oldu.
'Diriliş Ertuğrul'un setinde yangın çıktı!
'Diriliş Ertuğrul'un setinde yangın çıktı!
Barış Arduç'tan Gupse Özay'a destek: 'Bu haliyle de güzel'
Barış Arduç'tan Gupse Özay'a destek: 'Bu haliyle de güzel'
"Beklentimiz ABD'nin YPG ile ortaklığını bir an önce sona erdirmesi"
"Beklentimiz ABD'nin YPG ile ortaklığını bir an önce sona erdirmesi"
Tarkan’ın karısının kışlık alışverişi 150 bin lira
Tarkan’ın karısının kışlık alışverişi 150 bin lira
Ayla filminde telif krizi
Ayla filminde telif krizi
Romantik evlilik teklifi
Romantik evlilik teklifi
Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıdan taşındı
Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıdan taşındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ