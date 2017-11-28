ÇAĞRI ÇITANAK EMİR ERİ OLDU

Başarılı oyuncu Çağrı Çıtanak “ Tatlı İntikam” ve “Ateşböceği” dizilerinde sergilediği performansından sonra Kanal D’nin sevilen dizisi “Vatanım Sensin” de komutan Cevdet’in emir eri “Spiro “ karakteri ile kamera karşısına geçti. Rol aldığı dizilerde oynadığı karaktere başarıyla canlandıran oyuncu “Vatanım Sensin” dizine dahil olmaktan dolayı çok heyacanlı olduğunu söyledi. Rolüyle ilgili olarak “Spiro, askerliğe ve savaşa inanmayan, yapmaya mecbur edildiği şey yüzünden vicdan azabıyla yaşayan bir yunan askeri. Cevdet, onu son dakikada idamdan kurtarıp emir eri yapıyor. Spiro, Cevdet’in karısının ve oğlunun başına gelenlerin en önemli şahidi bu arada. Önümüzdeki bölümler oldukça heyacan verici olacak” dedi.

Haber: Dilek Köroğlu