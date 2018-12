Burcu Sapmaz’dan yeni albüm: Ayrılık Silsilesi

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

İlk profesyonel çalışması olan "AYRILIK SİLSİLESİ" isimli single'ını Avrupa Müzik markası ile yayınlayan Burcu Sapmaz, müzik listelerini alt üst etmeye hazırlanıyor.

Sözü ve bestesi Burcu Sapmaz'a ait olan "AYRILIK SİLSİLESİ" isimli şarkının düzenlemesi ise milyonların kalbinde yer etmiş çalışmaların sahibi ünlü aranjör Erhan Bayrak imzası taşıyor.

Riva'da 1 günde tamamlanan klibin yönetmen koltuğuna son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz İmre Haydaroğlu oturdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Burcu Sapmaz, müzikal kariyerine Müjdat Gezen Sanat okulunda iki seneye yakın özel şan ve solfej eğitimleri alarak başladı.

İlerleyen yıllarda Brooklyn Melodies Music Center'da şan-solfej dersleri gören başarılı sanatçı, aynı dönemde dünyanın önde gelen uluslararası müzik kurumları ve altın standart olarak kabul edilen ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) ve RSL- RockSchool'un (Royal Schools of Music) sınavlarına katılmaya hak kazandı ve bu müzik enstitülerinin kademeli seviyelerini tamamlamak üzere eğitimlerine hala devam etmektedir.

Burcu Sapmaz'ın yepyeni single'ı "AYRILIK SİLSİLESİ"ni tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.