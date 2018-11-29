Burçin Abdullah 20 kilo verdi

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

5 ay önce anne olan Burçin Abdullah, bebeğine hamileyken aldığı kilolardan kısa sürede kurtuldu. 20 kilo veren güzel oyuncu, yeniden setlere dönerek Hafsa Hatun rolüne büründü. Burçin Abdullah şimdilerde “Diriliş Ertuğrul” seti ile evi arasında mekik dokuyor.

Henüz küçük bir çocukken oynadığı “Üvey Baba” dizisindeki ‘Lamia’ karakteri ile hafızalara kazınan Burçin Abdullah, geçtiğimiz haziran ayında anne olmuştu. Oğlu Kaan’ı Amerika’da dünyaya getiren güzel oyuncu, bir süre dinlendikten sonra setlere döndü. Abdullah, ‘Hafsa Hatun’ karakterini canlandırdığı “Diriliş Ertuğrul” dizisi için yeniden kamera karşısına geçti.

“BESLENMEME DİKKAT EDİYORUM”

Burçin Abdullah, hamilelik sonrasında eski formuna çabuk kavuştu. Oğluna hamileyken 30 kilo alan genç oyuncu, doğumun ardından geçen 5 aylık süreçte tam 20 kilo verdi.

Abdullah, sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyledi: “Bebeğim anne sütü aldığı için beslenmeme çok dikkat ediyorum. Biliyorsunuz emzirmek, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı oluyor. ‘Diriliş Ertuğrul’un çekimleri de bir süre önce başladı. Şimdilerde ev ile set arasında mekik dokuyorum ve bu koşturmacanın da zayıflamamda etkili olduğunu söyleyebilirim.”