Buray’la 19 Mayıs coşkusu

ANTALYA

Pop müziğin sevilen yıldızı Buray, Antalya-Finike’de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahneye çıktı. Gençlerin bayram coşkusu, Buray’ın şarkılarıyla zirve yaptı!

“Sen Sevda mısın", "İstersen", "Aşk mı Lazım", "Seni Sevmiyorum Artık" gibi her biri hit olan şarkılarıyla pop müziğe damgasını vuran Buray, Antalya’da gençlerin bayram coşkusuna ve mezuniyet heyecanına ortak oldu. Başarılı yıldız, Antalya’nın Finike ilçesinde bulunan 100. Yıl Stadyumu’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahneye çıktı.

MEZUNİYET HEYECANI

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı organizasyonda hem bayram kutlandı hem de ortaokul ve lise mezuniyet töreni düzenlendi. Gençler, Buray’ın şarkıları eşliğinde unutamayacakları bir gün geçirdi. Ünlü yıldız konserinde hem milli bayramı kutladı hem de öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Elif Günay