Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103100
ALTIN
183.063
DOLAR
4.3145
STERLİN
5.8629
EURO
5.1724
Buray’ın gizemli aşkı
Buray’ın gizemli aşkı
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması

Buray’ın gizemli aşkı

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, “Sahiden” albümünün merakla beklenen son klibini “Deli Divane” şarkısına çekti.

Buray’ın gizemli aşkı

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, “Sahiden” albümünün merakla beklenen son klibini “Deli Divane” şarkısına çekti.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:10
0 Okunma
Buray’ın gizemli aşkı

Sony Music etiketiyle yayınlanan ikinci albümü “Sahiden”in beşinci videosu olarak izleyiciyle buluşan klip, Buray’ın gündelik hayatıyla açılıyor. Ancak her şey bir anda cep telefonu ekranında gördüğü bir görüntüyle yön değiştiriyor. Herkesten farklı duran, çok güzel bir kızın kendine baktığını gören Buray, kızın peşine düşüyor ve sokaklarda, parklarda, caddelerde onu arıyor. Kimi zaman hayranları yolunu kesiyor fotoğraf çektirmek için, kimi zaman ise adres soran, önüne çıkan, yolundan saptıran oluyor. Sözleri Gözde Ançel, bestesi Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan şarkıda “O uzaydan ben alaturka” diyen Buray, Kadıköy ve Moda sokaklarında yaşanan bu koşuşturmanın sonunda ise sürpriz bir sonla karşılaşıyor. 

Yönetmen koltuğunda Serdar Börcan’ın oturduğu klibin görüntü yönetmenliğini ise Eren Yıldız üstlendi. Stil danışmanlığını Büşra Yüksel’in yaptığı çalışmada, Hürrem Çıkıkçıoğlu’nun oyunculuğu ve dansları da ilgi çekiyor.

Buray’ın “Deli Divane” klibi, BurayVevo Youtube kanalı ve tüm müzik kanallarında yayında.

Haber: Aziz Karataş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sony MusicBuray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”
ATA BUYURGAN’DAN "TREN"
ATA BUYURGAN’DAN "TREN"
Galatasaraylı Duayenler Buluşması
Galatasaraylı Duayenler Buluşması
EMRE SERTKAYA, ANKARA’YI YAKTI
EMRE SERTKAYA, ANKARA’YI YAKTI
EBRU POLAT: ‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’
EBRU POLAT: ‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’
‘’KUSURSUZ’’ YENİ VERSİON YAYIMLANDI
‘’KUSURSUZ’’ YENİ VERSİON YAYIMLANDI
Çınara Müzik Dünyasına ‘Şşşt Şşşt’ Dedi
Çınara Müzik Dünyasına ‘Şşşt Şşşt’ Dedi
Ele Avuca Sığmıyor
Ele Avuca Sığmıyor
Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak
Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ