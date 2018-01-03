Buray yeni yıl coşkusunu Antalya’da yaşattı

HABER / AZİZ KARATAŞ

Son dönemin en popüler sanatçısı Buray, yılbaşı gecesi Antalya’daki Port Nature Luxury Resort Hotel’de konser verdi. Yeni yılın coşkusu, Buray’ın enerjisiyle zirveye çıktı!

“Sen Sevda mısın”, “Aşk mı Lazım”, “Kimsenin Suçu Yok”, “Seni Sevmiyorum Artık” gibi çok sayıda hit şarkıya imza atan pop müziğin yükselen yıldızı Buray, 2018’i Antalya’da karşıladı. Başarılı şarkıcı, 31 Aralık gecesi Antalya’nın gözde otellerinden Port Nature Luxury Resort Hotel’de sahneye çıktı.

SESLERİ KISILANA KADAR ŞARKI SÖYLEDİLER

Farklı sesi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Buray, orkestrası ve özel hazırladığı geniş repertuvarıyla yılbaşı gecesi eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konserin başında sevenlerine “2018’e ayrı bir heyecan, ayrı bir coşkuyla, avazımız çıktığı kadar, ses tellerimiz kısılana kadar şarkı söyleyerek girmeye var mısınız benimle? Duyalım sesini Antalya?” diye seslenen başarılı yıldıza tüm şarkılarında coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

Saatler 24.00’e yaklaşırken sevenleriyle geri sayım yapan Buray, onlara hiç unutamayacakları bir eğlence yaşattı.