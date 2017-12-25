Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111765
ALTIN
156.127
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0917
EURO
4.5216
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
'Kesme kirala süsle getir'
'Kesme kirala süsle getir'
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip

Bülent Ersoy çıldırdı!

Yemek çıkışı görüntülenen Bülent Ersoy, "Bozuk etleri yedirdiler bana. Resmen kokuyordu." diyerek restoran sahibine ateş püskürdü

Bülent Ersoy çıldırdı!

Yemek çıkışı görüntülenen Bülent Ersoy, "Bozuk etleri yedirdiler bana. Resmen kokuyordu." diyerek restoran sahibine ateş püskürdü

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:50
0 Okunma
Bülent Ersoy çıldırdı!
banner84

Bülent Ersoy, önceki gün Etiler'de bir kebapçıda görüntülendi. Çıkışta moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Bülent Ersoy, mekanda yediği etin koktuğunu iddia ederek mekan sahibine ateş püskürdü.

"MORALİM ÇOK BOZUK" 

Mekan çıkışında objektiflere yansıyan Bülent Ersoy, "Moralim çok bozuk, bana kokmuş etleri yedirdiler. Yani böyle bir şey olamaz. Etler resmen kokuyordu!" dedi. Mekanda böyle bir durum yaşadığına üzülen Bülent Ersoy "Burada böyle bir şey nasıl olur?" diyerek bağırmaya başladı. (Posta)

Anahtar Kelimeler:
BülentersoyYemekBozukEtRestoran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızı, Adnan Şenses'in mezarı başında isyan etti
Kızı, Adnan Şenses'in mezarı başında isyan etti
Gülse Birsel'in yeni dizisi belli oldu
Gülse Birsel'in yeni dizisi belli oldu
Banu Parlak ve Aziz Kiraz Nişantaşı'nı salladı
Banu Parlak ve Aziz Kiraz Nişantaşı'nı salladı
Türkiye, 2017’de en çok Tarkan'ı dinledi
Türkiye, 2017’de en çok Tarkan'ı dinledi
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
5 yıllık evlilik tek celsede bitti
5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ