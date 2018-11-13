Bu şarkı müzik dünyasını TERS DÜZ edecek

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Sedef Ergin yeni şarkısıyla müzik listelerini “ters düz” edecek! Genç sanatçı, “Ters Düz” adını taşıyan single’ını 12 Kasım’da müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Yonca Evcimik’in 90’lı yıllara damgasını vuran “Bandıra Bandıra” şarkısını cover’layarak adım attığı müzik dünyasında kısa sürede yıldızı parlayan Sedef Ergin, şimdilerde yeni single’ının heyecanını yaşıyor. Genç şarkıcı, sözleri kendisine, bestesi ve aranjesi ise Tarık İster’e ait “Ters Düz” adlı çalışmayı çok yakında müzikseverlerle buluşturacak. Single, 12 Kasım’da DMC Müzik etiketiyle müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini alacak.

İLİŞKİLERİN SAHTELİĞİNİ ANLATIYOR

Sedef Ergin, müzik listelerini sallayacak “Ters Düz” şarkısında kadın-erkek ilişkilerindeki hayal kırıklıklarına değiniyor: “Günümüz ilişkilerinin sahteliğini, verilen ikinci şansların hazin sonunu ele aldım. Şarkıya tatlı bir sitemle başlıyorum, sonrasında karşımdaki kişiye yeni bir şans tanıyorum. Ve bam! Sonucun değişmediğini gördükten sonra da güçlenip karşı atağa geçiyorum.”

AŞKTAN DEĞİL SİYASETTEN İLHAM ALDI

Ergin, şarkının sözlerini nasıl yazdığını ise şöyle anlatıyor: “Ters Düz, aşktan dili yanmış, kalbi kırık bir kızın ağzından yazılmış bir şarkı gibi görünüyor. Ancak bana o cümleleri kurduran aslında çok farklı olaylar ve hiçbiri aşkla ilgili değil. Şarkıyı yazarken sosyal ve siyasi olaylardan esinlendim. Aklıma gelen cümleleri yan yana koyduğumda da ortaya böyle bir eser çıktı. Tek tek cümleleri kurup not aldığım anları söylesem şaşırırsınız, şarkıyı dinleme şekliniz değişir!”

VİDEO KLİP YİNE USTA ELLERE EMANET

“Tersin düz olmasın inşallah” gibi iddialı sözleriyle dillere dolanacak “Ters Düz”ün video klibinde yönetmen koltuğuna, “Bandıra Bandıra” klibini de çeken Murad Küçük oturdu. Sedef Ergin, klibin her detayıyla bizzat ilgilendi: “Bu sefer işin her noktasındaydım. Kıyafetlerim, saçım, makyajım hepsiyle ilgilendim. Özellikle işin styling kısmından büyük zevk aldım. Kıyafetlerin üzerinde oynamalar yaptım, bir kombin de tamamen bana ait hatta. Bu alanda daha çok vakit geçirmek istiyorum, çünkü en az müzik kadar ruhumda ona ait de bir şeyler var.