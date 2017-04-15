Bu karar Emre'yi şok etti

İSTANBUL- Türk pop müziğin ünlü ismi, besteci ve yorumcu Emre Kaya’nın, dinlenme rekorları kıran “Aşk Diye Soludum” adlı şarkısı, hiçbir belge ortaya sunulmadan yabancı bir şarkıya benziyor iddiası üzerine, “Believe” tarafından dijital platformlardan kaldırıldı. Sosyal medyada büyük şok ve yankı uyandıran uygulama " yargısız infaz" olarak değerlendirildi.İki kez “yılın en iyi bestecisi” seçilen Emre Kaya’nın söz ve müziği kendisine ait olan ve geçtiğimiz aylarda müzik marketlerdeki yerini alan son single çalışması “Aşk Diye Soludum” yargısız infaza mağruz kaldı. Selim Çaldıran aranjörlüğünde, DMC etiketiyle çıkan ve bir ayrılık hikayesinin anlatıldığı duygusal şarkıda herkes kendinden bir şeyler buldu. Dijtal platformlarda dinlenme rekorları kıran eser, sanatçının zirvedeki yerini adeta taçlandırdı.

Emre Kaya açıkladı:

Sanatçının menajeri Gizem Demir ise, Emre Kaya’nın yıllar önce yazdığı ve ardından uzun bir emek sonucu bestelediği bu esere çalıntı muamelesi yapılmasının “hakaretten” farksız olduğunu söyledi. Gizem Demir, iki kez yılın en iyi bestecisi, yılın en iyi pop sanatçısı, yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı gibi daha birçok prestijli ödüllerin sahibi olan Emre Kaya’ya yapılan haksızlığa onun da sevenlerinin de boyun eğmeyeceğini ifade etti. Gizem Demir, bir eser sahibine kanıtsız, herhangi bir mahkeme kararı olmadan böyle bir haksızlık yapılmasının kabul edilir olmadığını, bu yüzden yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

İsyan etti

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Türk müzik sektörü yabancı şirketlerden kurtulmalı. Bir yabancı iddiada bulununca Türkleri harcıyor, üstelik sualsiz sorgusuz olarak harcıyor. Biz önemli bir yabancı sanatçıyı kaldırabilir miyiz? Türk müzik sektörü yabancı dijital dağıtımcılara esir düşmüş durumda. Bu çok acı…Yazık ” diye tepkisini dile getirdi. ArdındanEmre Kaya, eserin hak sahibi olarak hiçbir belge ve mahkeme kararı olmadan emeğinin çalındığını belirterek, “İftiraya uğradım. Bir eser, iddia sahibinin kanıtı olmadan, mahkeme kararı bulunmadan nasıl yayından kaldırılır. Hiçbir gerekçe gösterilmeden eserime ve bana yapılan bu saygısızlık kabul edilemez. Bu sayısızlığı ben asla kabul etmeyeceğim” dedi.

Samsun Demir uyardı

Emre kaya’nın dijitalde dinlenme rekoru kıran şarkısının kaldırılması Doğan Müzik Yapım A.Ş Genel Müdürü Samsun Demir’den de ağır eleştiri aldı. Samsun Demir, twetter hesabından yaptığı açıklamalarda, haksızlığa adeta balyoz vurdu. Samsun Demir, "Dijital dağıtım firması Believe'i kamuoyu önünde bu hatasını düzeltmesi için uyarıyorum." İfadelerine yer verdi. Samsun Demir, “Bu işi adam gibi yapın, böyle giderseniz sizinle çalışacak şirket de sanatçı da kalmaz. Türkiye’de hizmet veren bir kuruluş bu tür iddialarda, iddia sahibi iddiasını kanıtlayana kadar objektif olmak zorundadır. Oysa peşin hükümle Emre Kaya’nın şarkısının yasal izinleri sunulmasına rağmen Believe tarafından dijital mecralardan silinmesi kabul edilemez” dedi.

Haber: Elif Günay