BİSİKLET DOSTLUĞU

Ayrılmaz ikili Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in elektrikli scooter merakı sık sık objektiflere takılıyor. Bodrum sezonunu açan iki yakın dostun elektrikli bisikletlerini de yanlarından ayırmadıkları görüldü. Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal Yılmaz’la birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından bir paylaşım da Ozan Güven’den geldi. Kısa bir sürede fotoğrafları beğeni rekoru kıran iki sıkı dostun takipçilerinden “Paylaşılamayan citycoco greaser” yorumları geldi.

HABER : DİNÇER KARACALAR