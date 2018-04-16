Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111030
ALTIN
177.042
DOLAR
4.0999
STERLİN
5.8668
EURO
5.0713
AB'den siber tehdit uyarısı
AB'den siber tehdit uyarısı
Elektronik ihracat büyüyor
Son Dakika
Elektronik ihracat büyüyor
8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
8 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da golsüz beraberlik
Son Dakika
Antalya'da golsüz beraberlik
Kayserispor evinde kazandı
Kayserispor evinde kazandı

BİSİKLET DOSTLUĞU

Bodrum sezonunu açan ünlü sanatçılar Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in elektrikli bisikletlerini yanlarından ayırmadıkları dikkatlerden kaçmadı.

BİSİKLET DOSTLUĞU

Bodrum sezonunu açan ünlü sanatçılar Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in elektrikli bisikletlerini yanlarından ayırmadıkları dikkatlerden kaçmadı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:30
19 Okunma
BİSİKLET DOSTLUĞU

Ayrılmaz ikili Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in elektrikli scooter merakı sık sık objektiflere takılıyor. Bodrum sezonunu açan iki yakın dostun elektrikli bisikletlerini de yanlarından ayırmadıkları görüldü.  Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal Yılmaz’la birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından bir paylaşım da Ozan Güven’den geldi. Kısa bir sürede fotoğrafları beğeni rekoru kıran iki sıkı dostun takipçilerinden “Paylaşılamayan citycoco greaser” yorumları geldi.

HABER : DİNÇER KARACALAR

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazOzan GüvenCem Yılmaz’ın Oğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeynep Dizdar'ın Favorisi Belli
Zeynep Dizdar'ın Favorisi Belli
Müziğin yeni “Bebeksi” yıldızı
Müziğin yeni “Bebeksi” yıldızı
Aşkım Kapışmak ile ‘İnsanız İşte’ performansı Avrupa turnesinde izdiham
Aşkım Kapışmak ile ‘İnsanız İşte’ performansı Avrupa turnesinde izdiham
Gülşen’in Tecrübelerinden Çok Şey Öğrendim
Gülşen’in Tecrübelerinden Çok Şey Öğrendim
Emrah'a Teklifler Bitmiyor
Emrah'a Teklifler Bitmiyor
Başbakan Yıldırım: Türkiye dünya barışı için mücadele ortaya koyuyor
Başbakan Yıldırım: Türkiye dünya barışı için mücadele ortaya koyuyor
Los Angeles’ta 1 ay
Los Angeles’ta 1 ay
Ekranın yeni fenomeni Taylan
Ekranın yeni fenomeni Taylan
Gripin tekrar Avustralya yolcusu!
Gripin tekrar Avustralya yolcusu!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ