Best Model’in Yeni Gözdesi Fatih

“Best Model Benim İçin En Önemli Basamak”

Bir buçuk senedir Best Model yarışması için gece gündüz çalıştığını belirten Fatih, “En iyi hedefimden biri olan Best Model Of Turkey yarışmasına başvurduğum günden bu yana fiziğimi korumak için spor antrenmanları, diyet programları ve koreografi çalışmalı içerisindeyim. Ayrıca alkol ve sigara kullanmıyorum. Gerçekleşecek olan bu önemli yarışma için elimden gelenin en iyisin gerçekleştirerek alabileceğim en güzel dereceyle yoluma devam etmek istiyorum” ifadesini verdi.

“Tabii Ki Hedefim 1.’lik”

Binlerce kişinin arasından sıyrılarak yarı finalin ikinci etabına ulaşan Fatih, “Yaklaşık 6 aylık bir süreçtir Best Model’in yarı finalinin ikinci yarısına geldik. Dediğiniz gibi başlayan bu serüvenimde binlerce kişiyi geride bırakarak son 30’a ulaştım. Bu yarışma süresince beni destekleyen başta jüri üyelerine ve arkamda destekçim olan aileme ve tüm işlerimle ilgilenen menajerim Turan Altay’a teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

“Defileler Benim İçin Çok Önemli”

Podyumda kendini bulduğunu belirten Fatih Şener, “Bu zamana kadar Ferhan Aral kreatife, Banu Noyan koreografi, Can Yunus Çetinkaya moda defilelerinde yer aldım. Best Model Of Turkey’den sonra yine podyumlarda yer almaya devam edeceğim” dedi.

Ya Oyunculuk Teklifi Gelirse?

Best Model süreci boyunca ekibimle aldığımız karar doğrultusunda oyunculuk tekliflerini maalesef ki kabul edemiyorum. Hedefim elbette ki mankenlik/ modellik alanında kariyerimin zirvesine çıkmak. Bunla beraber oyunculuğa giriş yapmak ve ileride Türkiye’nin en gözde oyuncularından biri olmak istiyorum. Şimdilerde daha yolun başındayken güçlü bir oyunculuk projesinin gelmesi dâhilinde kariyer hedefimin içine oyunculuğu da dâhil etmek istiyorum ve bunu için en kısa sürede oyunculuk eğitimlerine başlama hedefindeyim.

“Henüz Yolun Çok Başındayım”

1.86 boyunda ve 78 kilo olan Fatih, en büyük avantajı olarak yaşını gösterdi ve ekledi “ Daha 19 yaşındayım. Bu zamana kadar Türkiye’nin önde gelen mankenlerine baktığımda genel olarak benim kadar küçük yaşta bu mesleğe başlamadıklarını gördüm. Bunu kendi adıma bir avantaj olarak görüyorum” diyerek, “Bu kıs sürede gerek sosyal medya hesaplarımdan gerekse basın aracılığı ile beni takip eden ve destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yapılacak olan Best Model yarışmasındaki tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden kazanır” şeklinde sözlerini noktaladı.

Özel Haber: Elif Günay

Fotoğraf: Fatma Demir