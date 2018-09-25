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Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi

Stüdyoda sesini nasıl açtığının sırrını paylaştı...

Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi

Stüdyoda sesini nasıl açtığının sırrını paylaştı...

25 Eylül 2018 Salı 11:19
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Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi

‘Nesrine’ ve ‘Şekerci’ adlı single çalışmalarıyla müzikseverler tarafından büyük beğeni toplayan Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi. Mardini, stüdyoda sesini açmak için limon yediğini söyledi. Stüdyoda limon yiyerek sesini açan Berdan Mardini, yeni şarkılarının da çok beğenilmesi için ince eleyip sık dokuduğunu belirtti.
 
Yeni albümünü önümüzdeki ay çıkaracak olan Berdan Mardini, ‘Bundan önceki Kürtçe okuduğum şarkım ‘Nesrine’ 14 milyon tıklandı. Bizi dinleyip, şarkımızı okuyarak, sosyal medyada paylaşan herkese teşekkür ederim’ dedi.


Haber : Dilek Köroğlu

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini
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