‘Nesrine’ ve ‘Şekerci’ adlı single çalışmalarıyla müzikseverler tarafından büyük beğeni toplayan Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi. Mardini, stüdyoda sesini açmak için limon yediğini söyledi. Stüdyoda limon yiyerek sesini açan Berdan Mardini, yeni şarkılarının da çok beğenilmesi için ince eleyip sık dokuduğunu belirtti.



Yeni albümünü önümüzdeki ay çıkaracak olan Berdan Mardini, ‘Bundan önceki Kürtçe okuduğum şarkım ‘Nesrine’ 14 milyon tıklandı. Bizi dinleyip, şarkımızı okuyarak, sosyal medyada paylaşan herkese teşekkür ederim’ dedi.



Haber : Dilek Köroğlu