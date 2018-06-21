Gülşen’in “Saz mı Caz mı” adlı parçasını yeniden seslendirerek single çıkaran Çağla, şarkının tanıtımını Alaçatı Insula Restoran’da yaptı. Tanıtım gecesine katılanlar arasında teknik direktör Yılmaz Vural, ünlü futbol menajeri Metin Korkmaz ve sahaların yıldız oyuncuları Burak Yılmaz ile Cenk Tosun da vardı. Daha önce de Sinan Akçıl ile “Pardon” şarkısına düet yapan güzel popçu, ikinci single çalışmasıyla da yine tempolu bir parçaya imza atmış oldu. Çağla’ya destek olmak için geceye katılan Yılmaz Vural, kıpır kıpır bir şarkı olduğunu söylerken Burak Yılmaz da “Şarkıyı Çağla Hanım’ın yorumuyla ve yeni haliyle çok beğendik, ağzına sağlık. Bu yaz bol bol dinlenebilecek bir parça olmuş” dedi.

Çalışmayı beğendiğini belirten Cenk Tosun da “Tam bir yaz şarkısı olmuş. Dinlerken keyif aldım” dedi. Parçanın sevilmesinden dolayı mutlu olan ve nazara gelip sesinin kısıldığını söyleyen Çağla ise “Çok fazla konuşamıyorum. Beni Yılmaz ağabeyim övsün” diyerek gecenin esprisini yaptı. Şarkının bir hafta önce piyasaya çıktığını belirten Çağla, futbol ve müzik camiasından da çok fazla destek gördüğünü dile getirdi. Bundan sonraki single çalışmasının sıfır bir parçayla olacağını da ifade eden güzel şarkıcı, 3-4 ay içerisinde çıkarmayı düşündüğünü söyledi.

Haber: Dilek KÖROĞLU