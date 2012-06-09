Behzat Ç'ye idari para cezası

ANKARA



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), daha önce uyarı cezası verdiği ''Bir Ankara Polisiyesi-Behzat Ç.'' dizisine, aynı maddenin ihlali nedeniyle bu kez idari para cezası uygulayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Üst Kurul, 7 Haziran'da gerçekleştirilen son toplantısında Behzat Ç. dizisi için 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'nun 8/2 ve 8/1/h maddelerinin ihlali nedeniyle müeyyide uygulanmasına karar verdi.

RTÜK, daha önce, ''Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz'' maddesinden uyarı cezası verdiği diziye, 1-8 Nisan tarihlerinde yayımlanan bölümlerinde aynı maddeyi ihlal etmesi nedeniyle bu kez idari para cezası uygulayacak.

Üst Kurul, yayınların alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımıyla kumar oynamayı özendirici nitelikte olamayacağı yönündeki maddenin ihlali nedeniyle de diziye uyarı müeyyidesi uygulanmasını kararlaştırdı.