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Başbakan Yıldırım: Türkiye dünya barışı için mücadele ortaya koyuyor

Başbakan Yıldırım, "Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor." dedi.

Başbakan Yıldırım: Türkiye dünya barışı için mücadele ortaya koyuyor

Başbakan Yıldırım, "Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor." dedi.

06 Nisan 2018 Cuma 14:02
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Başbakan Yıldırım: Türkiye dünya barışı için mücadele ortaya koyuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'da Ulusal Yönetim Akademisi TİKA Projeleri toplu açılış programında konuştu.

Yıldırım, "Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, insanı göremiyorsunuz. Suriye'de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımMoğolistanTİKA
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