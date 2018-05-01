Başarılı Oyuncu Gökçe Eyüboğlu Ödüllere Doymuyor

“Mutluyduk Belki Bugüne Kadar” oyunu ile Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro ödüllerine aday gösterildi. Eyüboğlu Komedi, Kara Komedi ve Müzikal dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın katagorisinde aday oldu.

Üç ödül aldı dördüncüsü yolda

Oyunda “Eva” karakterini canlandıran Eyüboğlu, hızlı yükselişini kutluyor. Vahide Perçin ve Altan Gördüm‘den aldığı eğitime devam eden Eyüboğlu, oynadığı oyun ile Direklerarası seyircileri tiyatro ödüllü, Ensemble ödülü ve Üstün Akmen tiyatro ödüllerinde en iyi ekip oyunu ödülünü aldı.

Gökçe Eyüboğlu gece de Didem Germen‘ ve Selen Öztürk ile aynı katagori de yarışacak.



Duygularını dile getiren Gökçe Eyüboğlu “Sadri Alışık tiyatro ödüllerinde aday olduğumu öğrenince çok mutlu oldum. Hep aday olmanın aslında ödül olduğunu düşünürdüm. Sanırım şu an hissetiklerimi ifade eden en doğru kelime “minnet” Böyle bir ekiple bu kadar iyi bir metnin içinde yer almanın çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum” dedi.