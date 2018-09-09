Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet

BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!

Başak Akbay, Kapan sinema filmi ile dönüyor...

BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!

Başak Akbay, Kapan sinema filmi ile dönüyor...

09 Eylül 2018 Pazar 13:44
0 Okunma
BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!

'Deniz Yıldızı' dizisindeki performansı ile yıldızı parlayan oyuncu Başak Akbay, Kapan sinema filminin kadrosuna dahil oldu.

En son 'Dua Et Kardeşiz' isimli sinema filmi ile beyazperde de boy gösteren Akbay, başrolünde yer aldığı 'Kapan' sinema filmde Burcu karakterini canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı’nın oturduğu filmin senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş birlikte kaleme alıyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ruhi Sarı ve Başak Akbay'ın paylaştığı dram, aksiyon türündeki filmin kadrosunda Neslihan Acar, Ali  Gürer, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan, Duygu Karaca gibi isimler yer alıyor.

Haber : Aziz Karataş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Deniz YıldızıDeniz Yıldızı DizisiBaşak AkbayKapan Sinema FilmiErkan PetekkayaKemal UçarÖykü ÇelikRuhi Sarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlülerden mesaj var!
Ünlülerden mesaj var!
Münür Yıldız’dan üçüncü single
Münür Yıldız’dan üçüncü single
Tümur Acar ustalarla başrolde
Tümur Acar ustalarla başrolde
“MİLLETVEKİLİ OLSAYDIM ERDOĞAN GİBİ OLURDUM”
“MİLLETVEKİLİ OLSAYDIM ERDOĞAN GİBİ OLURDUM”
Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor
Murat Kekilli 4 ay yaylada yaşıyor
Yeni trend Rabia saçı
Yeni trend Rabia saçı
Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor
Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor
TUĞBA TUTUĞ'DAN AŞK ÇAĞRISI
TUĞBA TUTUĞ'DAN AŞK ÇAĞRISI
EMRAH AKDUMAN YENİ SEZON İÇİN HAZIR!
EMRAH AKDUMAN YENİ SEZON İÇİN HAZIR!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ