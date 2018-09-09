BAŞAK AKBAY KAPAN'DA!

'Deniz Yıldızı' dizisindeki performansı ile yıldızı parlayan oyuncu Başak Akbay, Kapan sinema filminin kadrosuna dahil oldu.

En son 'Dua Et Kardeşiz' isimli sinema filmi ile beyazperde de boy gösteren Akbay, başrolünde yer aldığı 'Kapan' sinema filmde Burcu karakterini canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı’nın oturduğu filmin senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş birlikte kaleme alıyor.

Başrollerini Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ruhi Sarı ve Başak Akbay'ın paylaştığı dram, aksiyon türündeki filmin kadrosunda Neslihan Acar, Ali Gürer, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan, Duygu Karaca gibi isimler yer alıyor.

Haber : Aziz Karataş