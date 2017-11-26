Barış Arduç'tan Gupse Özay'a destek: 'Bu haliyle de güzel'

Barış Arduç, 'Sevgiliniz Gupse Özay'ı kilolu haliyle de beğeniyor musunuz?' sorusuna 'Gupse bu haliyle de güzel, seksi ve alımlı. Gupse'nin beni etkileyen ayrı bir havası var. Ayrıca rolü için bu hale gelmesini takdirle karşılıyor, ondan daha çok etkileniyorum' cevabını vererek sevgilisine destek oldu.

Arduç'un verdiği destekleyici mesajlar, geçtiğimiz günlerde Gupse Özay'ın Arduç hakkında yapmış olduğu açıklamayı akıllara getirdi. Özay, açıklamalarında Arduç hakkında şu ifadelere yer vermişti: 'Kilolu kilosuz hiç fark etmez. İnsanın gözü enerjik baksın yeter. İşimin gereğini yaptığım için saygı duyuyor. O da kilo alsa, kilo verse ‘Helal olsun, motive olmuş’ der saygı duyarım. Barış Deliha’yı çok seviyor, hatta ‘Çiko’ diyor bu aralar bana.'