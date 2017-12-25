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Banu Parlak ve Aziz Kiraz Nişantaşı'nı salladı

Sosyal medya fenomeni ve son zamanlarda müzik dünyasında yaptığı başarılı çalışmalarla yıldızı parlayan Banu Parlak ile O Ses Türkiye yarışmasında kısa sürede şöhrete kavuşan Aziz Kiraz aynı sahnede buluştu.

Banu Parlak ve Aziz Kiraz Nişantaşı'nı salladı

Sosyal medya fenomeni ve son zamanlarda müzik dünyasında yaptığı başarılı çalışmalarla yıldızı parlayan Banu Parlak ile O Ses Türkiye yarışmasında kısa sürede şöhrete kavuşan Aziz Kiraz aynı sahnede buluştu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:56
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Banu Parlak ve Aziz Kiraz Nişantaşı'nı salladı
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Banu ParlakNarin Yarim” ve “Dura Dura” parçalarını seslendirirken Aziz de internette tıklanma rekorları kıran “Efso” parçasını seslendirdi. Stalk Nişantaşı adlı mekanda sahne alan ve mekanı hınca hınç dolduran iki ünlü isim müzikseverleri kendilerine hayran bıraktı.

“Narin Yarim” ve “Dura Dura” parçalarını yeniden uyarlayarak yaptığı single albümlerle elde ettiği başarının ardından keyfinin yerinde olduğu görülen Banu Parlak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmaya hazırlanıyor.

Banu Parlak “Savaşın Sonu Yok” isimli single albümünün tüm gelirini savaş mağduru mülteci çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı. Bu anlamlı projeye bir destek de Stalk Nişantaşı’ndan geldi. Mekanın işletme müdürü Samet Zorlu projeye destek verdiklerini açıkladı.

Başarılı şarkıcı, “Savaşın Sonu Yok” şarkısının klibini Hatay’daki mülteci kampında çekeceklerini belirterek çok heyecanlı olduğunu açıkladı. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.12.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
Stalk NişantaşıEfsoAziz KirazDura DuraNarin YarimBanu Parlak
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