BABA MİRASI SİNGLE

Babadan Kalma adlı single çalışması ile başarılı bir çıkış yapan genç ve yakışıklı popçu Fatih Bozduman radyoların ilgi odağı haline geldi. Son bir hafta da radyolardan yoğun istek alan ''Babadan Kalma'' çalışmasının heyecanını dile getirerek; ''Adım adım ama sağlam ilerliyor çalışmalarım. Bu kadar yoğun bir şekilde istek almasının gurur verici bir heyecanı var. Zor bir sektör Müzik dünyası, adeta bir varolma çabası içinde gibi herkes. Lakin bu süreçte müziğe olan aşk istikrarı beraberinde getiriyor. Önümde uzun bir yol var ve bu yolda her daim mütevazi olmalı insan. Bu güzel duyguyu bana yaşatan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ve ikinci projemin temellerini şimdiden atmaya başladım bile’’Dedi.

Haber : AZİZ KARATAŞ