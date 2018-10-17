Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99317
ALTIN
224.547
DOLAR
5.6882
STERLİN
7.4736
EURO
6.5793
CEVHER, "İÇİME SİNEN ŞARKILAR YAPTIM"
CEVHER, "İÇİME SİNEN ŞARKILAR YAPTIM"
Anaokulunda çiftlik hayatı
Anaokulunda çiftlik hayatı
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Hedefi 352. madalyasını kazanmak
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
Doktorların elinden sülük tedavisi
Doktorların elinden sülük tedavisi

BABA MİRASI SİNGLE

Babadan Kalma single çalışması ile çıkış yapan yakışıklı popçu Fatih Bozduman, radyolardan yoğun istek almanın keyfini sürüyor.

BABA MİRASI SİNGLE

Babadan Kalma single çalışması ile çıkış yapan yakışıklı popçu Fatih Bozduman, radyolardan yoğun istek almanın keyfini sürüyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:21
0 Okunma
BABA MİRASI SİNGLE

Babadan Kalma adlı single çalışması ile başarılı bir çıkış yapan genç ve yakışıklı popçu Fatih Bozduman radyoların ilgi odağı haline geldi. Son bir hafta da radyolardan yoğun istek alan ''Babadan Kalma'' çalışmasının heyecanını dile getirerek; ''Adım adım ama sağlam ilerliyor çalışmalarım. Bu kadar yoğun bir şekilde istek almasının gurur verici bir heyecanı var. Zor bir sektör Müzik dünyası, adeta bir varolma çabası içinde gibi herkes. Lakin bu süreçte müziğe olan aşk istikrarı beraberinde getiriyor. Önümde uzun bir yol var ve bu yolda her daim mütevazi olmalı insan. Bu güzel duyguyu bana yaşatan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ve ikinci projemin temellerini şimdiden atmaya başladım bile’’Dedi.

Haber : AZİZ KARATAŞ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih Bozduman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı
SELÇUK KILIÇ başrol için el sıkıştı
Mert Özgüven’den yeni single
Mert Özgüven’den yeni single
Yüzbaşıydı doktor oldu
Yüzbaşıydı doktor oldu
Selçuk Kılıç Söz Dizisinde
Selçuk Kılıç Söz Dizisinde
Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi
Zeynep Köksaloğlu ile Berkay Tulpar evlendi
Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu
Sosyal medyadan üzgün smileyli yorum yapınca topluluktan kovuldu
ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor
ÜMİT KANTARCILAR geri dönüyor
Tolga Mendi’ye teklif yağıyor
Tolga Mendi’ye teklif yağıyor
Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi
Berdan Mardini yeni albümü için stüdyoya girdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ