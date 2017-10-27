Aysun Kaya sürpriz projede

Aysun Kaya süpriz projeler için sıcak Bodrum'da
HABER: AZİZ KARATAŞ
Geçtiğimiz günlerde eksi beşte Kars/Sarıkamış'ta konser veren Kaya ardından bazı süpriz proje görüşmeleri için soluğu Bodrum'da aldı.
Bodrum kaymakamı Bekir Yılmaz'ı ve Mehmet Tosun'uda makamlarında ziyaret eden ünlü yorumcu Bodrum'un güzelliğini paylaştı.
Özel mermer tasarımlarıyla Bodrum'da marka olan Potrum Taş Liman'ı işletme sahiplerininde davetini geri çevirmeyen Kaya Potrum Taş Limanı mekanını ziyarette bulundu. Mermer tasarımlarını hayranlıkla inceleyen Kaya'ya mekan sahipleri birbirinden güzel hediyeler taktim etti.
AA