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Aysun Kaya sürpriz projede

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Aysun Kaya sürpriz projede

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

27 Ekim 2017 Cuma 16:42
81 Okunma
Aysun Kaya sürpriz projede

Aysun Kaya süpriz projeler için sıcak Bodrum'da 

HABER: AZİZ KARATAŞ

Geçtiğimiz günlerde eksi beşte Kars/Sarıkamış'ta konser veren Kaya ardından bazı süpriz proje görüşmeleri için soluğu Bodrum'da aldı. 

Bodrum kaymakamı Bekir Yılmaz'ı ve Mehmet Tosun'uda makamlarında ziyaret eden ünlü yorumcu Bodrum'un  güzelliğini paylaştı.

Özel mermer tasarımlarıyla Bodrum'da marka olan Potrum Taş Liman'ı işletme sahiplerininde davetini geri çevirmeyen Kaya Potrum Taş Limanı mekanını ziyarette bulundu. Mermer tasarımlarını hayranlıkla inceleyen Kaya'ya mekan sahipleri birbirinden güzel hediyeler taktim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aysun KayaSarıkamış KonserBodrum
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