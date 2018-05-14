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AYSUN KAYA'DAN VEFA ÖRNEĞİ

Müzik dünyasına ilk albümü ile adım atan Erhan Ceylan albümünün tanıtımını yakın arkadaşları ile birlikte yaptı.

AYSUN KAYA'DAN VEFA ÖRNEĞİ

Müzik dünyasına ilk albümü ile adım atan Erhan Ceylan albümünün tanıtımını yakın arkadaşları ile birlikte yaptı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:15
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AYSUN KAYA'DAN VEFA ÖRNEĞİ

Çok küçük yaşlardan beri şarkı söyleyen sanatçı bir süreden beri hayali olan ilk albümünü “Zalim” i piyasaya çıkartmanın sevincini de yaşıyor. Yapımcılığını kendisinin  prodüktörlüğünü ise Murat Akman’nın yaptığı albüm Öncü Müzik etiketi ile piyasaya çıktı.

Beş şarkılık albümde aralarında albüme adını veren “Zalim” adlı şarkının da olduğu dört şarkının söz ve müzikleri kendisine ait olan Erhan Ceylan şarkılarını  yaşadığı olaylardan etkilenerek yazdığını söyledi. Albümün çıkış haftasına denk gelen “Anneler Günü”ne ise sanatçının albümünde yer alan ve kendi annesi için yazdığı “Annem” adlı şarkısı da yer alıyor. Albümün tanıtım  günü kendisine destek olan sanatçı Aysun Kaya, prodüktörü Murat Akman gazeteci Nurettin Soydan ve radyocular Erhan Ceylan’ı yalnız bırakmadılar.

Haber: Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
ZalimAysun KayaAysun Kaya Zalim
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