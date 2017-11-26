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Ayla filminde telif krizi

“Ayla” filminin Oscar için Akademi kuruluna gönderilen versiyonu sorun yarattı. Yapım firması, filmde kullanılan müziğin telifini ödeyerek krizi aştı.

Ayla filminde telif krizi

“Ayla” filminin Oscar için Akademi kuruluna gönderilen versiyonu sorun yarattı. Yapım firması, filmde kullanılan müziğin telifini ödeyerek krizi aştı.

26 Kasım 2017 Pazar 09:43
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Ayla filminde telif krizi

Türkiye’nin Oscar  adayı “Ayla”da telif krizi çıktı! İddiaya göre film, Akademi kuruluna gönderildiğinde henüz son halini almamıştı. 

Montaj masasından kurula gönderilen versiyonda Fahir Atakoğlu’nun müzikleri yetişmediği için sinema tarihinin kült filmlerinden 2001 yapımı “Pearl Harbor”da yer alan bir müzik kullanıldı. Ancak bu durum büyük sıkıntıya yol açtı. Kurul, geçici olarak kullanılmasına rağmen söz konusu müzik eserinin telif hakkının ödenmesi gerektiğini ekibe bildirdi. Yapımcı firma da 150 bin TL ödeyip eserin telif hakkını alarak sorunu çözdü.

Anahtar Kelimeler:
AylaFilmOscarAkademiVersiyonYapım
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