Ayla filminde telif krizi

Türkiye’nin Oscar adayı “Ayla”da telif krizi çıktı! İddiaya göre film, Akademi kuruluna gönderildiğinde henüz son halini almamıştı.

Montaj masasından kurula gönderilen versiyonda Fahir Atakoğlu’nun müzikleri yetişmediği için sinema tarihinin kült filmlerinden 2001 yapımı “Pearl Harbor”da yer alan bir müzik kullanıldı. Ancak bu durum büyük sıkıntıya yol açtı. Kurul, geçici olarak kullanılmasına rağmen söz konusu müzik eserinin telif hakkının ödenmesi gerektiğini ekibe bildirdi. Yapımcı firma da 150 bin TL ödeyip eserin telif hakkını alarak sorunu çözdü.