Athena'dan "Ses Etme"

Biri orijinal altı farklı versiyonun yer aldığı 'Ses Etme'nin remix EP'si, 3 Şubat Cuma günü İtunes'da satışa açıldı.

EP'de yer alan remixler, Türkiye’nin en iyi dj ve prodüktörleri arasında gösterilen; Fuchs, DigiHead, Tutan, Cervus, Emre Ataker, Fattish, Kaan Düzarat, Mehmet Aslan tarafından yapıldı.

'Ses Etme’nin birbirinden heyecan verici ve dinamik halleri, bu tarzın tutkunlarının arşivlerinde şimdiden yerini aldı.

Athena; Gökhan Özoğuz (vokal), Hakan Özoğuz (gitar), Umut Arabacı (gitar) Emre Ataker (klavye) ve Sinan Tınar’dan (davul) oluşuyor.