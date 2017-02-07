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Athena'dan "Ses Etme"

Türk rock müzik sahnesinin sıradışı grubu ATHENA'nın, Pasaj Müzik etiketli "Altüst" albümünde yer alan, geçtiğimiz aylarda yayınlanan cesur videosu ile gündem yaratan 'SES ETME' şarkısının remixlerinden oluşan EP'si iTunes'da yayınlandı.

Athena'dan "Ses Etme"

Türk rock müzik sahnesinin sıradışı grubu ATHENA'nın, Pasaj Müzik etiketli "Altüst" albümünde yer alan, geçtiğimiz aylarda yayınlanan cesur videosu ile gündem yaratan 'SES ETME' şarkısının remixlerinden oluşan EP'si iTunes'da yayınlandı.

07 Şubat 2017 Salı 14:01
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Athena'dan "Ses Etme"

Biri orijinal altı farklı versiyonun yer aldığı 'Ses Etme'nin remix EP'si, 3 Şubat Cuma günü İtunes'da satışa açıldı.

EP'de yer alan remixler, Türkiye’nin en iyi dj ve prodüktörleri arasında gösterilen; Fuchs, DigiHead, Tutan, Cervus, Emre Ataker, Fattish, Kaan Düzarat, Mehmet Aslan tarafından yapıldı.

'Ses Etme’nin birbirinden heyecan verici ve dinamik halleri, bu tarzın tutkunlarının arşivlerinde şimdiden yerini aldı.

Athena; Gökhan Özoğuz (vokal), Hakan Özoğuz (gitar), Umut Arabacı (gitar) Emre Ataker (klavye) ve Sinan Tınar’dan (davul) oluşuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AthenaGökhan ÖzoğuzHakan ÖzoğuzUmut Arabacı
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