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ATA BUYURGAN’DAN "TREN"

3 adım müzik etiketiyle ‘Tren’ adlı ilk çalışmasını yayınlayan genç şarkıcı Ata Buyurgan, çektiği kliple dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ATA BUYURGAN’DAN "TREN"

3 adım müzik etiketiyle ‘Tren’ adlı ilk çalışmasını yayınlayan genç şarkıcı Ata Buyurgan, çektiği kliple dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

11 Mayıs 2018 Cuma 14:05
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ATA BUYURGAN’DAN "TREN"

Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen, sonrasında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi bölümüne devam eden Ata klip çalışmasında atletik vücudunu göstermekten çekinmedi. Bu yüzden tüm müzik kanallarından veto yiyen sanatçılar kervanına katılan Ata, ‘bu sektörde çok zorluklarla karşılaştım; mühim olan pes etmemek ve kendinden ödün vermemektir’ dedi.

Ressam ve akademisyen anne ve babanın tek çocuğu olan Ata Buyurgan Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı opera şan bölümünü okuduktan sonra, popüler müzik şarkıcılığı bölümüne geçiş yaptı ve bu bölümden mezun oldu. Okulda aldığı klasik batı müziği eğitiminin yanı sıra birçok yerde sahne aldı. İlk çıkış şarkısı olan Tren’in söz ve bestesi kendisine, aranjesi İshak Şık’a ait. Olaylı klibin yönetmen koltuğuna ise Caner Çetiner oturdu.

Haber : Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Gazi ÜniversitesiAta Buyurgan3 Adım Müzik
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