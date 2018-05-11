“AŞKIN ADI”

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Son Dakika” isimli çalışmasından sonra hazırlıklarını tamamladığı yeni single'ı "Aşkın Adı" ile tekrar sevenleri ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
"Aşkın Adı" nın söz ve müziği Hakan Kahraman'a aranjesi ise Mehmethan Dişbudak'a ait.
Şarkıda sanatçının yakın dostu Yusuf Güney'de kendisine eşlik ediyor.
Klibi Fatih Ahmet Kaya yönetmenliğinde çekilen "Aşkın Adı"nın fotoğrafları ise Kemal Kekeva imzası taşıyor.
"Aşkın Adı" DMC Müzik Etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Haber: Dilek Köroğlu
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