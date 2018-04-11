Aşkım Kapışmak ile ‘İnsanız İşte’ performansı Avrupa turnesinde izdiham

AŞKIM KAPIŞMAK İLE “İNSANIZ İŞTE”

PERFORMANSI AVRUPA TURNESİNDE İZDİHAM

“İNSANIZ İŞTE” 17 günde 6 Ülke, 10 Şehirde izleyicilerle buluştu

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak “İnsanız İşte” performansı ile 6 ülke,10 şehirde büyük bir turneye imza atıyor.29 Mart’ta Köln ile başlayan turne sırasıyla 30 Mart Hollanda Rotterdam,1 Nisan Almanya Aachen,2 Nisan Almanya Bielefeld ve Dortmund,6 Nisan İngiltere Londra;8 Nisan Belçika Brüksel,10 Nisan Fransa Paris,13 Nisan İsviçre Zürih,14 Nisan İsviçre Basel diye belirlenen ve gerçekleşen turneye ilgi büyük. Zaman zaman yoğun kuyrukların oluştuğu gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

AŞKIM KAPIŞMAK ile “İNSANIZ İŞTE “ Performansı Avrupa’da TARKAN’I geçti

Avrupa’da yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği Aşkım Kapışmak ile “İnsanız işte” Performansı izleyenlerin büyük beğenisini ve takdirini topluyor. 17 günde 6 ülke ve 10 şehirde gerçekleşen turne ile bu kadar kısa sürede, bu kadar ülke ve şehirde yakalanılan başarı ile Tarkan’ı geçti. Gösteri sonrası oluşan imza kuyrukları ile turne büyük bir başarıya imza attı.

Almanya Turnesinde sahnede Evlilik teklifi Sürprizi

Aşkım Kapışmak ile “İNSANIZ İŞTE” performansı Almanya turnesi sırasında Bielefeld’te evlilik teklifi sürprizi yaşandı. Bielefeld’te yaşayan Selçuk Sarısoy gösteriyi izlemeye geldiği Arzu Cihanses’e sahnede evlilik teklif etti. Unutulmaz anlara sahne olan gösteri sonunda çiftin yüzüklerini Aşkım Kapışmak taktı.