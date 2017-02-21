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Arıca kardeşler den süpriz üstüne süpriz...

Bahtiyar Arıca ve Soner Arıca kardeşler başarıda sınır tanımıyorlar...

Arıca kardeşler den süpriz üstüne süpriz...

Bahtiyar Arıca ve Soner Arıca kardeşler başarıda sınır tanımıyorlar...

21 Şubat 2017 Salı 12:58
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Arıca kardeşler den süpriz üstüne süpriz...

Bahtiyar Arıca ve Soner Arıca kardeşler başarıda sınır tanımıyorlar. Hakkı Bulut, Kuşum Aydın, Hülya Polat ve daha birçok önemli ismin albümlerini yapan Arıca kardeşler, Karadeniz ağırlıklı çalıştıkları albümlerde en çok dinlenenlere imza atmanın haklı sevincini yaşıyorlar.

                

Konservatuvar mezunu olan bahtiyar ve Soner Arıca kardeşler ayrıca müzik öğretmenliğide yapıyorlar. Birçok öğrenci yetiştiren Arıca kardeşler, en fazla keyif aldıkları diğer bir konunun da stüdyoda çalışması olduğunu söylediler. Kardeşi Soner Arıca için övgü dolu sözler söylen Bahtiyar Arıca "kardeşim Soner Arıca ile  tam bir bütünlük oluşturuyoruz, Soner'in aranje mantığı ile benim aranje mantığım birleşince ortaya çok daha başarılı işler çıkarıyoruz" dedi.

Haber: Zafer Toprak

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hakkı BulutKuşum AydınHülya PolatSoner ArıcaBahtiyar ArıcaZafer Toprak
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