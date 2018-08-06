Arap hayrandan Berkay’a büyük sürpriz

İSTANBUL - Dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan Berkay Hardal’a büyük sürpriz! Ayşe isimli bir hayranı, Karaköy’deki bir binanın duvarını Hardal’ın devasa fotoğrafıyla kaplattı, aşkını dile getirip yakışıklı oyuncuya evlenme teklif etti.

“İstanbullu Gelin” ve “Meleklerin Aşkı” dizileriyle tanınan Berkay Hardal’ın ünü ülke sınırlarını aştı. Genç oyuncu, rol aldığı dizilerin yurtdışında yayınlanmasıyla Almanya’dan Fransa’ya, Dubai’den Hindistan’a, Rusya’dan Azerbaycan’a dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi edindi. Ve o hayranlardan biri, hazırladığı sürprizle yakışıklı yıldıza büyük şaşkınlık yaşattı. Ayşe isimli Arap hayranı, Karaköy’deki bir binanın dış cephesini Berkay Hardal’ın devasa fotoğrafıyla kaplattı. Çılgın hayran, o fotoğrafın üzerine de şöyle yazdırdı: “Berkay sana aşığım, seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim, benimle evlenir misin? Ayşe Arabistan’dan.”

ÇOK ŞAŞIRDIM HOŞUMA GİTTİ

Birçok ülkede hayranları bulunan ve sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutulan Berkay Hardal, bu özel teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hardal, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bu duvardan menajerime gelen e-mail’le haberdar oldum, çok şaşırdım. Hoşuma da gitti tabii ki. Böylesi sevilmek, garip bir his. Çok güzel şeyler bunlar. Teşekkür ediyorum Ayşe’ye.”