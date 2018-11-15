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ANNE KIZIN NEW YORK KAÇAMAĞI

Son yıllarda yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı organizasyonlar kraliçesi lakabıyla anılan Banu Noyan, 10 Kasım günü aynı saatte bir kaç AVM de birden gerçekleştirdiği söyleşi organizasyonların sonrasında kızı Miray’ı da yanına alarak dinlenmek için New York’a uçtu.

ANNE KIZIN NEW YORK KAÇAMAĞI

Son yıllarda yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı organizasyonlar kraliçesi lakabıyla anılan Banu Noyan, 10 Kasım günü aynı saatte bir kaç AVM de birden gerçekleştirdiği söyleşi organizasyonların sonrasında kızı Miray’ı da yanına alarak dinlenmek için New York’a uçtu.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:34
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ANNE KIZIN NEW YORK KAÇAMAĞI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtimiz aylarda İstanbul Bomonti’de kurmuş olduğu Artistik Sanatlar Akademisi ve yapmış olduğu organizasyonlarla çok fazla yorulan Banu Noyan dün gece, dinlenmek ve enerji depolamak için gittiği New York sokaklarında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan dostlarıyla paylaşarak sürpriz yaptı. Kızı Miray ile çocuklar gibi şen bir şekilde sokaklarda dolaşan Banu Noyan, bir şeyler yemek için girdiği restauranta kızı Miray’ın hazırladığı doğum günü sürprizinde, garsonların yüksek sesle şarkı söyleyip danslar ederek getirdikleri pastaya önce şok oldu ve kahkahalar atarak gelen pastanın mumlarına üfleyip dilek tuttu. Yaklaşan yeni yıl ile birlikte çok büyük projelerin yolda olduğunu söyleyen Noyan, 2019 yılı Artistik Sanatlar Akademisi’nin yılı olacak, büyük projelerle tanışmaya hazır olun dedi. Sosyal medyadan doğum günü olduğunu farkeden Noyan dostlarının ve hayranlarının hazırlamayı düşündükleri sürpriz parti planları da Banu hanımın İstanbul’a dönüşü sonrasına kaldı…

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Anahtar Kelimeler:
Banu NoyanYaşar Şenyüz
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