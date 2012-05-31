Amy Winehouse'un evi satılıyor

LONDRA

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeybatısındaki Camden semtinde bulunan üç yatak odalı ev için 2,7 milyon sterlin (7 milyon 770 bin lira) fiyat biçildi.

Winehouse ailesinin sözcüsü Chris Goodman, kimsenin olmadığı boş bir ev için harcama yapmanın uygun olmayacağı düşüncesiyle evin satışa konulduğunu belirterek, Winehouse ailesinin "büyük üzüntü" ile bu kararı aldığını vurguladı.

Winehouse, 2011'in Temmuz ayında 28 yaşındayken evinde ölü bulunmuştu. Genç sanatçının alkol zehirlenmesinden öldüğü açıklanmıştı.