'Ameliyatıma Cumhurbaşkanımız yardımcı oldu!'

Beş yıldır herhangi bir dizide oynamayan Peker Açıkalın, 'Baba 1,5' adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Baba 1,5' filminde Rüzgar Erkoçlar'ın babası rolündeki bir mafya babasını canlandıracak olan Peker Açıkalın, fragman çekimlerinde kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz yıllarda bıçak altına yatan 54 yaşındaki oyuncu, kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz" dedi. (Kelebek)