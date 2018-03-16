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Alper Erözer Mini Konser ve İmza Günü Olivium Outlet'te

13 Yaşındaki genç yetenek Alper Erözer kıpır kıpır enejisiyle 17 Mart Cumartesi günü ( YARIN) Olivium Outlet'te hayranlarıyla buluşacak.

Alper Erözer Mini Konser ve İmza Günü Olivium Outlet'te

13 Yaşındaki genç yetenek Alper Erözer kıpır kıpır enejisiyle 17 Mart Cumartesi günü ( YARIN) Olivium Outlet'te hayranlarıyla buluşacak.

16 Mart 2018 Cuma 13:37
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Alper Erözer Mini Konser ve İmza Günü Olivium Outlet'te


İSTANBUL- Hey World isimli albümüyle büyük çıkış yakalayan 13 yaşındaki genç yetenek Alper Erözer, imza günü ve mini konser etkinliği için 17 Mart Cumartesi günü saat 15:00'te Olivium Outlet'te olacak.

Olivium Outlet ziyaretçilerine bol bol imza dağıtacak genç yetenek ayrıca mini konser ile en sevilen şarkılarını bu kez Olivium ziyaretçileri için seslendirecek.

Yeni Video Klip “Hadi Gel Yanıma” Şarkısına Animasyon Video Klibi Geliyor...

Geçtiğim günlerde albüm de yer alan “Hadi Gel Yanıma” şarkısına Suat Aydoğan yönetmenliğinde Animasyon video klibi çekildi.

Klip FRF FILM stüdyoların da tamamı GreenBox teknoloji ile özel kameralar ile çekildi.

Nisan ayı içinde yayına girecek olan animasyon video klip ile görsel şölen yaşayacak olan müzikseverleri güzel sürprizler bekliyor.

www.alpererozer.com

https://www.youtube.com/watch?v=CJTX2uj5ro8

instagram  alpererozerx

Haber: Elif Günay

  

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Alper ErözerMini Konserİmza GünüOlivium Outlet
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